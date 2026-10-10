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    Trump eleva sus críticas y afirma que “es increíble” que no le dieran el Premio Nobel de la Paz

    “Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, dijo en su red social Truth Social.

    Por 
    Patricia San Juan
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo.

    Tras los cuestionamientos realizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al otorgamiento por parte del Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem Pillay, este sábado el mandatario elevó el tono y afirmó que el galardón debió haber sido entregado a él.

    “Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, dijo en su red social Truth Social.

    Asimismo enfatizó que “gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear… ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!“, señaló.

    Navi Pillay, jurista sudafricana galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026.

    Cuestionamientos a Pillay

    El viernes el Comité Noruego del Nobel reconoció con el premio a la jurista sudafricana y antigua Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, quien fuera además jueza del Tribunal Penal Internacional (TPI).

    El organismo dijo que el galardón se entregó a Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.

    Sin embargo, Trump dijo que Pillay es una desconocida, lo que reiteró este sábado. “¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más! De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras”, agregó.

    Las críticas de Trump se dan luego que el año pasado la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, finalmente optara por entregarle su galardón, luego que el presidente estadounidense también cuestionara la decisión del Comité Noruego y considerara que le debió haber sido entregado a él.

    Al respecto Trump dijo en su red social que “he salvado más vidas que nadie en la historia y, como afirmó ante los medios de comunicación María Corina Machado, una persona verdaderamente admirable, cuando me entregó su Premio Nobel del año pasado: Donald Trump ha puesto fin a muchas guerras y se merece el Premio Nobel de la Paz más que cualquier otra persona que lo haya recibido jamás. Teniendo en cuenta mi historial de paz, un historial que nadie más ha logrado jamás, ¡estoy de acuerdo!”.

    El Instituto Noruego había registrado este año más de 280 candidaturas, 208 de las cuales corresponden a personas, mientras que otras 79 son organizaciones, las que permanecen en secreto, dado que los nombres de los aspirantes solo se publican 50 años después de que el galardón es entregado.

    Más sobre:Premio NobelPremio Nobel de la PazNavanethem PillayDonald Trump

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