Corte de Apelaciones de Talca ratifica prisión preventiva para cuatro imputados por cohecho y fraude al fisco

La Corte de Apelaciones de Talca ratificó la prisión preventiva de cuatro de los trece imputados formalizados por cohecho y fraude al fisco, en el marco de una investigación que contempla un monto defraudado cercano a los 3 mil millones de pesos.

13 funcionarios públicos o privados ya han sido formalizados por esta causa y actualmente se encuentran todos privados de libertad. La indagatoria se ha extendido por más de un año y, de acuerdo con el Ministerio Público, da cuenta de una asociación ilícita.

“Se genera sobre la base de una empresa constructora, donde los dueños o representantes legales se contactan con personas, funcionarios municipales para presentar facturas falsas ideológicamente, facturas duplicadas o montos que se exageran con la finalidad de generar créditos”, explica el fiscal regional, Rodrigo Peña.

Según el persecutor esas facturas se factorizaban posteriormente en el mundo privado con empresas de factoring y se obtenían los montos líquidos de dinero.

“Luego las empresas de factoring en el momento de ir a reclamar los créditos se daban cuenta de que en realidad las facturas que estaban yendo a cobrar no eran tales o correspondían a montos menores y así es que efectivamente se genera esta dinámica de defraudación”, añade.

El Ministerio Público plantea que, además de la empresa constructora, participó otra empresa que hacía la intermediación en el cobro de las facturas ante los factoring, quienes resultan afectados al igual que las municipalidades y el erario público.

Este sábado 10 de octubre se realizaron los alegatos por las cautelares de cuatro funcionarios implicados. Peña solicitó mantener la prisión preventiva de los imputados considerando los hechos, los montos comprometidos y la vulneración a la fe pública.

El fiscal afirmó que van a instar “para que se apliquen las medidas cautelares más fuertes y que el día de mañana se obtengan las penas más elevadas por la gravedad de los hechos”.

Respecto a la investigación, el persecutor añadió que “como lamentablemente ocurre en los casos de corrupción, probablemente se va a ir ampliando a lo largo del tiempo. Por eso queremos dar esta señal fuerte, en el sentido de que vamos a perseguir a quien sea que se vea involucrado en estos hechos, independientemente del cargo o la función que desempeñe”.