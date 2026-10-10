Revive la victoria del Toronto de Benjamín Kuscevic sobre el Montreal de Alexis Sánchez
El cuadro local consiguió dar vuelta el resultado en el tiempo adicional para quedarse con los tres puntos.
Minuto a minuto
Toronto FC 2-1 CF Montreal
Revisa la crónica del partido aquí
(90+7′) ¡Fin del partido! Lo ganó Toronto en el tiempo adicional del segundo tiempo.
(90+5′) ¡Gol de Toronto! Djordje Mihailovic convierte tras un rápido contragolpe.
(90+3′) ¡Gol de Toronto! Lewis Morgan aparece para conecta un centro en el área y poner el 1-1 parcial.
(80′) ¡Era el segundo para Montreal! El ganés Prince-Osei Owusu saca un remate cruzado que se estrella en el vertical izquierdo del portero de Toronto.
(72′) Doble cambio en Montreal. Uno de los que sale es Alexis Sánchez. En reemplazo del chileno ingresó Fabian Herbes.
(60′) ¡Era el gol de Alexis Sánchez! Tras una buena jugada al toque del Montreal, la pelota cambió del sector izquierdo al derecho. Allí, le cedieron un pase hacia atrás al atacante nacional quien sacó un remate desde el centro que se fue por sobre el horizontal.
(52′) ¡Gol de Montreal! Daniel Ríos adelanta a Montreal al aprovechar un rebote del arquero de Toronto.
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!
(45+6′) ¡Fin del primer tiempo! Toronto y Montreal se van al descanso, empatando sin goles.
(38’) Otra vez estuvo cerca Toronto. Sargent se preparaba para rematar, pero un defensor de Montreal intervino en el momento justo para enviar el balón al saque de esquina.
(29′) La constante presión de Toronto hace que Alexis Sánchez no tenga mayor protagonismo en el partido, más allá de un par de lanzamientos de esquina.
(23′) Tras sufrir un golpe de un rival, el arquero de Toronto, Luka Gavran, debe ser sustituido por lesión. Ingresa William Yarbrough.
(11′) Sufre Montreal. Otra vez Sargent obliga la intervención del portero Sebastián Breza. Matheus Pereira capturó el rebote y otra vez apareció el portero para evitar el primer tanto del partido.
¡Casi llega el primero para el local! Joshua Sargent conectó de cabeza tras un córner y la pelota la saca un defensor del Montreal de la línea.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Toronto y Montreal.
Aquí está la formación de la visita.
Esta es la formación de los locales.
Benjamín Kuscevic es titular en el local, mientras que Alexis Sánchez aparece en el once inicial del Montreal.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el encuentro entre Toronto y Montreal por la MLS.
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