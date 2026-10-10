Presidente palestino convoca elecciones presidenciales y legislativas para septiembre de 2027

El presidente de Palestina, Mahmud Abás, fijó este sábado que las elecciones presidenciales y legislativas de dicho país se llevarán a cabo el 11 de septiembre de 2027, lo que aplazó casi un año los comicios legislativos.

La agencia Wafa difundió el comunicado, redactado por la oficina de Abás, que anunció la publicación del “decreto presidencial en el que pedía la celebración simultánea de elecciones presidenciales y legislativas”.

Las elecciones legislativas palestinas, cuya convocatoria forma parte de las reformas solicitadas por la comunidad internacional, estaban contempladas para el 28 de noviembre de 2026 y los comicios presidenciales se esperaban a principios de 2027.

De acuerdo a la presidencia palestina, el cambio responde a “obstáculos impuestos por las medidas israelíes” que impidieron a los responsables electorales acceder a Jerusalén Este, , anexada por Israel ; y a la Franja de Gaza para organizar los comicios en la fecha prevista.

Asimismo, las autoridades palestinas apuntaron que las fuerzas israelís impedían la creación de “condiciones políticas, de seguridad y logísticas adecuadas para garantizar unas elecciones libres, justas e inclusivas”.

Fue en el marco de una reunión entre Fatah, el partido de Abás y Hamás en El Cairo, Egipto; que las facciones palestinas acordaron “abrir un diálogo nacional” y aplazar las votaciones.

Por su parte, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó el pasado viernes a el mandatario palestino de “engañar a la comunidad internacional” al preparar ese aplazamiento.

Comicios fallidos

No es la primera ocasión en que se aplazan las elecciones palestinas. En 2021, el presidente Mahmud Abás convocó comicios legislativos y presidenciales, pero posteriormente suspendió su realización argumentando que no existían garantías para llevar a cabo la votación en Jerusalén Este.

Los últimos comicios legislativos se celebraron en 2006, cuando Hamás obtuvo la victoria electoral. Desde entonces, las disputas con Fatah han profundizado la división política palestina. Actualmente, Hamás mantiene el control de Gaza, mientras que Fatah lidera la Autoridad Palestina, que administra sectores de Cisjordania ocupada.

La ruptura entre ambas organizaciones en 2007 provocó la paralización del Consejo Legislativo Palestino, órgano equivalente al Parlamento, que desde entonces no ha vuelto a sesionar.

Por su parte, Abás permanece en la presidencia desde 2005, pese a que su mandato debía finalizar en 2009. Ante la ausencia de nuevas elecciones presidenciales, ha continuado ejerciendo el poder mediante decretos.