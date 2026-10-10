EE.UU. autoriza temporalmente importación de diésel ruso y Zelenski acusa “regalo de cumpleaños” para Putin

Estados Unidos autorizó temporalmente operaciones vinculadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, en medio de las sanciones impuestas contra Moscú.

La excepción fue establecida mediante la licencia general número 135 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y estará vigente hasta el 7 de abril de 2027.

La autorización, sin embargo, no permite realizar cargos en las cuentas que el Banco Central de Rusia, el Fondo Nacional de Riqueza y el Ministerio de Finanzas ruso mantengan en instituciones financieras estadounidenses.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, criticó la decisión y la relacionó con el reciente cumpleaños del mandatario ruso, Vladimir Putin, quien cumplió 74 años el 7 de octubre.

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“Parece un regalo de cumpleaños para Putin. Es absolutamente terrible”, declaró Zelenski.

La medida fue anunciada mientras negociadores de Estados Unidos, Ucrania y Europa mantenían conversaciones en Miami orientadas a consensuar una propuesta para poner fin a la guerra.

“Esto beneficia a Rusia, ya que le permite matar a más personas, librar guerras durante más tiempo, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo”, afirmó Zelenski durante la noche del viernes.

Este sábado, Ucrania informó además que ataques aéreos rusos causaron al menos 15 muertos en Zaporiyia, entre ellos tres niños. Según balances, hubo también al menos 14 heridos.

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Trump anuncia suministro de diésel ruso

Previamente, el presidente estadounidense Donald Trump había señalado que Putin se comprometió durante una conversación telefónica a suministrar diésel a los mercados estadounidense y mundial ante el aumento del costo de la energía.

“Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre”, afirmó Trump en redes sociales.

El mandatario agregó que posteriormente Rusia suministraría un millón de toneladas y otros tres millones en un período corto, dependiendo del estado de sus refinerías.

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Las primeras 300.000 toneladas equivalen aproximadamente a 2,25 millones de barriles, menos de un día del consumo estadounidense correspondiente a la categoría que incluye el diésel y el combustible para calefacción.

La promesa, no obstante, está dirigida conjuntamente al mercado estadounidense y mundial, sin precisar qué proporción llegará a cada uno.

Zelenski: “Los regalos a Putin no traerán la paz”

Estados Unidos había prohibido las importaciones de petróleo y derivados rusos en marzo de 2022, después de la invasión rusa a Ucrania, con el objetivo de limitar la capacidad de Moscú para financiar la guerra.

Según los antecedentes, los ataques ucranianos contra refinerías rusas y la prohibición de exportaciones impuesta por Rusia han contribuido a mantener elevados los precios del combustible.

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Zelenski volvió a cuestionar la flexibilización de las restricciones a través de su cuenta de X.

“Los regalos a Putin no traerán la paz ni ningún beneficio al mundo civilizado”, escribió.

“Rusia ‘recompensará’ el gasóleo con más terror y perfidia. Permitir que Rusia venda productos petrolíferos es una inversión en una guerra que debe terminar, no prolongarse. Lo que se necesita es una verdadera desescalada con Rusia sobre una base recíproca”, agregó.

Trump, en tanto, justificó su prioridad en reducir los costos energéticos internos.