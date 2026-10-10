Reportan varios heridos tras explosión en aeropuerto de Riad: vuelos fueron desviados o cancelados

Varias personas resultaron heridas tras una explosión ocurrida este sábado en el aeropuerto internacional de Riad, según testigos presenciales.

Uno de los testigos aseguró haber presenciado una explosión y posteriormente haber visto a varias personas heridas tendidas en el suelo dentro del aeropuerto.

Además, se observó a más de una docena de ambulancias dirigiéndose rápidamente hacia las instalaciones.

Hasta ese momento, la oficina de prensa del Gobierno saudí y la autoridad de aviación civil de Arabia Saudita no habían respondido a solicitudes de comentarios sobre lo ocurrido.

Reportan varios heridos tras explosión en aeropuerto de Riad: vuelos fueron desviados o cancelados

Vuelos desviados y cancelados

El terminal aéreo pidió a los pasajeros ponerse en contacto directamente con sus aerolíneas y verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse hasta las instalaciones.

Kuwait Airways anunció la cancelación de sus vuelos desde y hacia la capital saudí debido al cierre del aeropuerto por la “situación de seguridad” en la zona.

Previamente, Etihad Airways y Qatar Airways habían cancelado varios servicios entre sus respectivos centros de operaciones y Riad, algunas de esas suspensiones extendidas hasta el lunes.

Reportan varios heridos tras explosión en aeropuerto de Riad: vuelos fueron desviados o cancelados Jamal Awad/dpa

Incidente ocurre en medio de escalada de ataques hutíes

El hecho se produce en medio de una escalada de ataques con misiles de los hutíes de Yemen, alineados con Irán, contra Arabia Saudita.

El aeropuerto de Riad había sido atacado en dos ocasiones durante esta semana, con un balance de cuatro fallecidos y varios heridos, además de graves daños a una aeronave.

Los ataques del jueves y de comienzos de semana ya habían llevado a diversas compañías aéreas a suspender o cancelar sus servicios hacia la capital saudí, poco antes de que Riad acogiera importantes conferencias sobre energía e inversión.

Los organizadores de esos encuentros informaron este sábado que las actividades continuarían según lo previsto y buscaron tranquilizar a los asistentes respecto de su seguridad.

Los hutíes han señalado que los aviones comerciales deben evitar el espacio aéreo saudí, al que declararon zona de operaciones militares, después de que el Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita lanzara una ofensiva contra el grupo a comienzos de este mes.