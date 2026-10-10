Huracán Isaías se degrada a ciclón postropical tras azotar Florida y dejar a más de 512 mil clientes sin luz en EE.UU.

El huracán Isaías, catalogado hasta el momento en categoría 2, se degradó a ciclón postropical este sábado tras arribar en la costa de Estados Unidos del Golfo de México.

La fuerte tormenta golpeó la noche del pasado viernes en la localidad turística de Destin, Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, momento en el que perdió fuerza.

Con todo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) apuntó que, a pesar de la perdida de fuerza, aún podría provocar fuertes lluvias en el sur de Alabama y la costa noroccidental de Florida y Georgia.

Fuertes lluvias, caídas de árboles, calles bloqueadas por escombros y farolas destrozadas son algunas de las consecuencias que dejó el paso del huracán Isaías.

Asimismo, el fenómeno meteorológico dejó a más de 512.000 clientes sin electricidad en Florida y en Alabama, según medios locales.

Estado de emergencia

A raíz de la catástrofe, Florida decretó estado de emergencia en 27 condados y movilizo a 5 mil miembros de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de respuesta ante la emergencia, que provocó evacuaciones en varias localidades de la región estadounidense.

Asimismo, las autoridades advirtieron de posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y de problemas en las infraestructuras.

Por su parte, a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro, el NHC advirtió sobre la llegada de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas

En la medida que avance tierra adentro, se prevé que Isaías se debilite, aunque se mantienen las alertas ante lluvias intensas, las inundaciones y el riesgo de tornados que podrían extenderse durante el fin de semana a otras zonas del sureste de Estados Unidos.