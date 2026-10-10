Municipalidad de Colina refuerza monitoreo preventivo ante sistema frontal y llama a evitar desplazamientos innecesarios

La Municipalidad de Colina junto a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana continúan sus monitoreos preventivos en terreno este sábado ante el sistema frontal que afecta a la región e hicieron un llamado a evitar desplazamientos innecesarios de parte de los vecinos.

El aluvión registrado el pasado jueves en San Carlos de Apoquindo, Las Condes, alertó aún más a los equipos municipales de Colina, quienes mantienen presencia en distintos puntos de la comuna para evaluar las condiciones e informar a los residentes.

La alcaldesa Isabel Valenzuela precisó que los monitoreos están centrados en las laderas de los cerros aledaños a la comuna. “En este momento nos encontramos desplegados en distintos puntos de la comuna, monitoreando la situación y revisando los sectores que podrían verse afectados por este evento”, apuntó la edil.

Colina refuerza monitoreo preventivo ante sistema frontal y llama a evitar desplazamientos innecesarios

“Estamos trabajando coordinadamente junto a la Delegación Presidencial y nuestros equipos municipales, evaluando permanentemente las condiciones en terreno”, agregó la jefa comunal.

Asimismo, el municipio advirtió que la revisión de sectores que podrían presentar dificultades e hizo un llamado a los vecinos a reducir los desplazamientos innecesarios ante la emergencia que enfrenta la Región Metropolitana.

En ese sentido, Valenzuela instó a recurrir a las fuentes oficiales del gobierno, el municipio o la Delegación Presidencial para conocer las indicaciones y mantenerse al tanto de la situación.

El municipio, en tanto, mantendrá el despliegue y la comunicación con los residentes durante la emergencia. “Nosotros vamos a seguir en terreno e informando oportunamente”, afirmó la alcaldesa.