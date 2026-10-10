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    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio

    A partir de imágenes de resonancia magnética, los investigadores estimaron y compararon la edad cerebral de miles de personas con su edad biológica para sacar conclusiones.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio. Foto: referencial.

    La edad cerebral puede ser distinta de la edad real. Las resonancias magnéticas permiten a los investigadores estimarla y compararla con la edad cronológica.

    Ahora, un estudio publicado en la revista PLOS Medicine encontró que esta diferencia de edades es mayor en personas con determinados trastornos cerebrales, aunque la magnitud varía según la condición.

    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio Tendencias / La Tercera

    La investigación fue dirigida por Shile Qi, de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, China. Para realizarla, los investigadores analizaron datos de resonancias magnéticas estructurales de 45.900 personas sanas y 2.698 pacientes con distintos trastornos.

    La medida utilizada fue la diferencia de edad predicha (PAD), que permite comparar la edad cerebral estimada mediante neuroimagen con la edad cronológica.

    “La diferencia entre la edad cerebral estimada a partir de resonancias magnéticas y la edad real (EPA) puede reflejar la salud cerebral”, explican los autores.

    Los trastornos con mayores diferencias

    Los resultados mostraron que, en general, los pacientes presentaban una edad cerebral mayor que la esperada para su edad cronológica.

    Sin embargo, esta diferencia fue más marcada en algunos trastornos que en otros.

    Las asociaciones más fuertes se encontraron en las demencias. La enfermedad de Alzheimer presentó el mayor efecto de todos los grupos estudiados, seguida por el deterioro cognitivo leve.

    Las adicciones también se asociaron con un mayor envejecimiento cerebral. La diferencia fue más marcada entre las personas que presentaban trastornos por consumo de alcohol y tabaco al mismo tiempo.

    Estos son los trastornos que están relacionados con un envejecimiento cerebral más rápido, según un estudio. Foto: Pexels David Henry

    También se observó una asociación en quienes solo tenían trastorno por consumo de tabaco o trastorno por consumo de alcohol.

    Los trastornos psiquiátricos también mostraron una mayor edad cerebral respecto de lo esperado. La diferencia fue más marcada en personas con esquizofrenia, seguida por quienes presentaban trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor.

    En cambio, el estudio no encontró una diferencia significativa en la edad cerebral de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) ni con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

    “Descubrimos que la edad cerebral era generalmente mayor en los pacientes, observándose los mayores incrementos en la demencia, seguidos de la adicción y los trastornos psiquiátricos, pero no en los trastornos del desarrollo”, señalan los investigadores.

    Diferentes patrones en el cerebro

    El estudio también encontró que el envejecimiento cerebral no se manifestaba de la misma manera en todos los trastornos.

    En las personas con trastornos psiquiátricos, los cambios estuvieron relacionados principalmente con zonas frontales y temporales del cerebro.

    En quienes presentaban adicciones, se observaron patrones que involucraban distintas estructuras, entre ellas el putamen y el tálamo. En las demencias, en tanto, estuvieron relacionados con zonas frontales y occipitales.

    A pesar de estas diferencias, hubo una zona que apareció involucrada en los distintos trastornos: la corteza prefrontal.

    “El envejecimiento cerebral acelerado es un resultado común de muchos trastornos, y la corteza prefrontal podría ser la base de importantes procesos neuronales con respecto a la universalidad de este envejecimiento cerebral acelerado”, plantean los autores.

    Los investigadores también analizaron los genes relacionados con estos cambios y encontraron que estaban vinculados con distintos procesos biológicos según cada trastorno.

    “En el futuro, los patrones cerebrales que hemos identificado para cada trastorno podrían someterse a pruebas para determinar su utilidad como biomarcadores que guíen la toma de decisiones clínicas cruciales”, señalaron los autores.

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