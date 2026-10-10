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    Alejandro Tabilo cae en su estreno en el Masters de Shanghái tras sufrir la remontada de Pablo Carreño

    El tenista nacional (30° del ranking ATP) perdió en tres sets contra el español (65°) en la segunda ronda del torneo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @ATPTour_ES en X.

    Alejandro Tabilo (30° de la clasificación ATP) tuvo un amargo estreno en el Masters 1.000 de Shanghái. El chileno sufrió la remontada de Pablo Carreño (65°) y acabó perdiendo por 4-6, 7-6(2) y 6-4 contra el español en la segunda ronda del torneo.

    En el primer set, la raqueta nacional se encargó de atacar con todo. De hecho, en el primer juego del encuentro consiguió tres puntos de quiere, pero no los pudo concretar gracias a la defensa del hispano.

    Sin embargo, aquel muro se derribó en el tercero, instancia en la que Tabilo logró al fin pasar adelante y, con la confirmación respectiva, se puso 3-1 arriba en el marcador.

    Aquella ventaja fue suficiente para administrar el juego de la primera manga que acabó en posesión del chileno por 6-4.

    En el segundo set, un intercambio de quiebres en el quinto y sexto game parecía dar señales de que el parcial estaba para cualquiera. En el décimo, eso sí, Carreño encontró la posibilidad de cerrar el set con dos pelotas de quiebre salvadas por Tabilo.

    De esta manera, todo se definió en el tie break, instancia en el que el español fue más efectivo e igualó el partido con un 7-6(2).

    Ya en el tercer set, un quiebre en el quinto juego a favor de Carreño terminó siendo determinante. Tabilo buscó la manera de contrarrestarlo, pero no lo logró, cediendo el set por 6-4 y despidiéndose de Shanghái.

    Por su parte, Carreño se medirá en la siguiente ronda al canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto favorito, que accedió tras superar a Camilo Ugo Carabelli.

    Un mal cierre de la gira asiática

    Esta derrota significa un duro golpe para las aspiraciones de Tabilo. Cabe recordar que en el ATP 250 de Chengdú, el primero de los tres torneos que disputó en Asia, defendía el título obtenido el año pasado. Sin embargo, este año fue eliminado en su estreno por el francés Adrian Mannarino.

    Las sensaciones mejoraron en el ATP 500 de Tokio. En la primera ronda del certamen, tuvo una victoria imponente sobre el estadounidense Tommy Paul por parciales de 6-1 y 6-2, pero en la segunda ronda no pudo en tres sets ante Denis Shapovalov.

    Ahora, en Shanghái, Ale buscaba seguir su alza para recuperar los puntos perdidos en Chengdú. El año pasado alcanzó la mencionada segunda ronda, pero su mejor actuación en la Ciudad Mágica fue en 2024, cuando quedó eliminado en tercera ronda.

    Así, Tabilo evaluará si se detiene por algunas semanas. Lo que sí es seguro es que participará en los torneos de Viena y París.

    Cabe recordar que, según contó en una entrevista con El Deportivo en septiembre, uno de los objetivo que tiene en esta parte final de la temporada es volver a estar dentro del Top 20: “Me gustaría volver al ranking que tenía antes; llegar de vuelta a ese 19. Lo ideal sería pisar el top 15, esa para mí es una gran meta y ojalá lograrlo con los pocos torneos que quedan. En todo caso, no defiendo tanto y me encantaría poder tocar eso en algún momento del próximo año o lo que sea”.

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