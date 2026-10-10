La propuesta de Manuel Pellegrini en el Betis para las fechas FIFA tras la extensa detención: “Tres semanas es mucho”

Manuel Pellegrini abordó la situación del calendario del fútbol europeo luego de las tres semanas de interrupción de las competencias por la fecha FIFA. El entrenador del Betis consideró que el período sin partidos fue demasiado extenso.

“Yo creo que el equipo llega bien. Hemos entrenado quizás un tiempo demasiado largo; personalmente creo que tres semanas es mucho para parar un campeonato. Hay que tomar esa decisión y ojalá que volvamos el domingo con la misma intensidad que terminamos antes”, señaló el Ingeniero en la previa del encuentro frente a Osasuna.

El técnico chileno reconoció la necesidad de que las selecciones dispongan de tiempo para disputar sus compromisos, aunque manifestó su preferencia por un calendario con interrupciones de menor duración. “Necesitan su espacio para las clasificaciones a Mundiales o copas continentales; personalmente creo que eran mejor tres parones más cortos que uno menos pero tan largo, ya que se cambia la dinámica durante muchas semanas, pero tendrán que buscar la mejor solución”, explicó.

El calendario del Betis

El conjunto dirigido por Pellegrini deberá disputar nueve partidos oficiales en menos de un mes, entre compromisos de LaLiga, la competición europea y la Copa. “Después viene otro parón y vuelven a venir ocho partidos. Lo más importante es estar centrados en el primer partido y ver cuál es el mejor equipo para ganarlo. Después hay tres competiciones distintas que tienen distinta valorización: se pueden perder tres puntos en el grupo de la Champions y clasificar igual, pero en LaLiga no se recuperan y en la Copa del Rey te vas para fuera si pierdes un partido. Vamos a afrontar las tres con la misma seriedad buscando en cada una el mejor equipo”, señaló.

Ante esta programación, el entrenador sostuvo que la atención del Betis está puesta en el partido del domingo. “Para mí el partido más importante es Osasuna. Después pensaremos en el Porto”, afirmó.