“Tenía muchas ganas de volver”: DT de Ipswich aborda el presente de Marcelino Núñez tras el conflicto con Córdova en la Roja

Los conflictos de la selección chilena llegan hasta Inglaterra. Este viernes, Gary O’Neil, entrenador de Ipswich Town, abordó la polémica salida de Marcelino Núñez de la Roja, luego de serias diferencias con Nicolás Córdova después del duelo contra Estados Unidos.

El DT inglés contó con el volante formado en Universidad Católica para los entrenamientos que realizó durante esta semana. En conferencia de prensa, le bajó el perfil a lo sucedido: “No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho”.

El estratega sostuvo que lo vio con la mejor disposición durante estos días de regreso en Inglaterra: “Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho”.

Cabe destacar que durante la gira de la Selección por Norteamérica, Núñez fue titular y jugó 51 minutos en el primer partido ante Canadá en el que Chile cayó por la cuenta mínima. Luego, en la derrota 4-2 contra Estados Unidos, estuvo en la banca y no fue considerado, mientras que para el triunfo 2-0 sobre México ya estaba en camino hacia Europa.

Foto: Alejandro Pagni/Photosport ALEJANDRO PAGNI/PHOTOSPORT

Números a la baja

Marcelino Núñez perdió espacio en la oncena del club. La temporada anterior fue titular y pieza importante en la mitad de la cancha con 36 duelos jugados en el Championship, en los que registró tres goles y siete asistencias.

Este año la situación es diferente, ya que la llegada de refuerzos para la participación de Ipswich en la Premier League, como la del argentino Exequiel Palacios, le restó importancia en la consideración de Gary O’Neil. En la actual temporada cuenta con dos duelos disputados en la primera división inglesa (ambos como titular) en los que acumula 142 minutos. En donde sí tuvo un buen inicio fue en la Copa de la Liga, ya que también sumó dos duelos, pero en uno de ellos hizo dos goles.

Este sábado por la sexta jornada de la Premier, el chileno intentará torcer estas estadísticas cuando Ipswich reciba a Fulham Portman Road. El compromiso está pactado para las 11.00 horas de nuestro país.