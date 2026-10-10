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    El consejo de histórico de la UC a Gary Medel: “Si yo fuera él, me retiro ahora ya”

    El Pitbull finaliza su contrato con el cuadro estudiantil en diciembre.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El consejo de histórico de la UC a Gary Medel: “Si yo fuera él, me retiro ahora ya; merece un partido de despedida”. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Jorge Aravena se refirió al futuro de Gary Medel. El exvolante de Universidad Católica sostuvo que el histórico volante debe retirarse y que merece una despedida por su trayectoria.

    Si yo fuera Gary, me retiro ahora ya. Entregó su gran capacidad y su gran calidad futbolística al máximo durante todos estos años. Creo que se merece un partido de despedida a alto nivel, porque es un emblema de la institución”, señaló el Mortero a RedGol.

    Aravena también comparó la situación de Medel con la decisión que tomó Claudio Bravo al anunciar su retiro del fútbol profesional. “Fue muy inteligente: se retiró en el extranjero y se acabó. La imagen que dejó en el extranjero la mantuvo intacta, y la tremenda imagen que tiene en Chile sigue exactamente igual de intacta”, agregó.

    Jorge Araveena, histórico exjugador de la UC. Alejandro Pizarro Ubilla/AgenciaUno

    Hace algunas semanas, el Pitbull se había referido a su futuro.Obviamente quiero quedarme en la UC y retirarme con su camiseta, pero también tengo claro que el club exige lo máximo y que puede que piense que yo no estoy a la altura de la exigencia”, dijo.

    “Quiero seguir jugando en 2027, ya sea en la Católica o en algún otro equipo, ya sea chileno o extranjero. No sé dónde estará, pero sí sé que aún será en una cancha”, añadía.

    Por otro lado, el mediocampista también abordó su lugar en la UC. “La verdad es que me siento identificado con el club, soy hincha, pero no creo que sea ídolo para la gente de la UC. De hecho, ni siquiera he ganado un título”, apuntó.

    “De verdad me siento más ídolo del fútbol chileno que de Católica. En la calle me para gente de Colo Colo, de la U, de Unión Española además de hinchas de la UC”, profundizó.

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