Delcy Rodríguez sigue los pasos de Maduro y adelanta la Navidad en Venezuela al 1 de noviembre

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró oficialmente que se adelantará la Navidad en su país al 1 de noviembre. La razón: potenciar la economía y fomentar la alegría de la ciudadanía.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos”, comunicó en la instalación de la 82 asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras).

La determinación de la mandataria no es nada nuevo en el país caribeño. Su propio antecesor, Nicolás Maduro, también cambió la celebración del natalicio de Jesús en diferentes oportunidades a lo largo de su mandato, coincidentes con distintas crisis que se asomaban en su país.

El ejemplo más reciente ocurrió en 2025. En medio de tensiones entre su país y EE.UU. que llevaron a un despliegue militar en el mar caribeño, movió la Navidad al 1 de octubre.

“Es septiembre y ya huele a Navidad”, pronunció también el exlíder de Venezuela en 2024.

Rodríguez estableció la nueva fecha para Navidad con casi 10 meses de presidencia encima, tras la captura de su antecesor por parte de tropas militares de EE.UU. El cambio en la celebración se fijó justo cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un nuevo cargo penal en el país norteamericano, en el que se les acusa de una presunta conspiración para cometer actos de tortura contra opositores políticos durante el Gobierno venezolano.