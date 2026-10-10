Irán informa ataque a buque que cruzaba “ilegalmente” el estrecho de Ormuz

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó este viernes que atacó un buque que transportaba gas licuado de petróleo, o GLP, en el estrecho de Ormuz por transitar “ilegalmente” por esa vía, y amenazó con extender sus operaciones contra barcos que utilicen rutas “no autorizadas” más allá del estratégico paso marítimo.

“Hace unas horas, el gigantesco buque que transportaba GLP (identificado como) NV Sunshine, propiedad de la compañía NatWest, que pretendía atravesar la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz, fue alcanzado y sufrió un incendio de grandes dimensiones en la sala de máquinas y el sistema de propulsión”, anunció la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Sin embargo, la entidad castrense iraní no ofreció información sobre posibles víctimas ni precisó el tipo de armamento empleado.

اولین تصویر از تانکر منفجرشدۀ امروز در هرمز



عصر امروز نیروی دریایی سپاه از هدف قرار دادن یک نفتکش حامل گاز مایع با نام «ان‌وی سان‌شاین» در نزدیکی تنگۀ هرمز خبر داد. pic.twitter.com/wnbNkAdjin — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) October 9, 2026

De la misma forma, el CGRI advirtió que desde este momento sus operaciones contra embarcaciones que considere transgresoras no estarán limitadas al estrecho.

“A partir de ahora, las medidas contra los buques infractores no se limitarán al estrecho de Ormuz y cualquier buque que atraviese una ruta no autorizada será perseguido en toda la región y recibirá un castigo inevitable” , advirtió.

Asimismo, afirmó que mantiene el control de la gestión de Ormuz y que no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en la zona, en referencia a las operaciones de Estados Unidos en la región, como consignó EFE.

En su comunicado el cuerpo militar persa nuevamente responsabilizó a Washington por la escalada de las tensiones en el transporte marítimo regional, al presionar a las compañías navieras para que transiten por rutas que Irán cataloga como “no autorizadas”.

Para finalizar amenazando con sancionar a las empresas que “se dejen engañar” por EE.UU. y castigar a todos los buques de las compañías “infractoras”.