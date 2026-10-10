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    Dos personas mueren acribilladas y una tercera resulta herida tras balacera en la vía pública de Cerro Navia

    La investigación quedó a cargo de la PDI y la Fiscalía ECOH, con el fin de determinar la dinámica del crimen y dar con los responsables.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH Cerro Navia

    Un hombre de 18 años y otro de 39 murieron por múltiples impactos balísticos durante la tarde de este viernes en la vía pública de la comuna de Cerro Navia, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

    El crimen del joven quedó al descubierto luego de ser hallado su cuerpo en la intersección del pasaje Rodas y el pasaje Niasa, donde quedó el cuerpo con una serie de impactos tras una balacera que se produjo en el sector.

    En el lugar, la Policía de Investigaciones (PDI) -que quedó a cargo de la investigación-, pudo rescatar múltiple evidencia balística, además de realizar el empadronamiento de testigos.

    El comisario Juan Zerené, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, confirmó la existencia de otra víctima de este hecho, y que fue trasladada hasta el Hospital Félix Bulnes para recibir atención médica.

    “A partir del trabajo de la escena del crimen, también pudimos corroborar la existencia de una segunda persona fallecida, que se encuentra al interior del Hospital Félix Bullnes, quien también presenta múltiples impactos balísticos y correspondería a un ciudadano chileno, de 39 años de edad”, afirmó Zerené.

    Además, señaló que un adolescente resultó lesionado con los disparos, recibiendo atención médica en el mismo recinto hospitalario y sometido a una intervención quirúrgica. Este individuo permanece fuera de riesgo vital, con pronóstico reservado.

    “Estamos realizando un trabajo operativo y a la vez también un trabajo administrativo, realizando un análisis criminal en base a todas las bases de datos con las que contamos nosotros y así de esa forma poder hacer un cruce de información que nos permita establecer fehacientemente las causas y las circunstancias en que ocurrió el hecho y de tal forma también poder determinar las participaciones de uno o más sujetos”, destacó el comisario.

    En la escena también trabaja el Laboratorio de Criminalística de la PDI para determinar si se trató de una o varias armas las utilizadas en el ataque. También se trabaja en determinar las identidades de los fallecidos.

    La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la RM, Rocío Cubillos, en tanto, confirmó el deceso de dos personas producto del hecho y la tercera herida.

    Sobre la dinámica, señaló que “no se puede adelantar por el momento”, y respecto a las víctimas, señaló que son todos de nacionalidad chilena. Asimismo, indicó que se estudia la relación entre las víctimas y cómo se desplazaban los agresores.

    Más sobre:PolicialCerro NaviaHomicidioECOH

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