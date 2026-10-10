Más de mil voluntarios se suman a limpieza tras aluvión en Las Condes: municipio y Ejército dividen zonas de trabajo

Más de mil voluntarios comenzaron a participar este sábado en los trabajos de limpieza y despeje de las zonas afectadas por el aluvión registrado el jueves en Las Condes, en una jornada coordinada entre el municipio, el Ejército y distintas instituciones.

La alcaldesa Catalina San Martín explicó que el punto de encuentro para quienes se inscribieron se estableció en las inmediaciones del Metro Los Domínicos, desde donde serían distribuidos hacia los sectores que requieren apoyo.

“El voluntario trabaja donde se necesita, no donde quiere”, señaló la jefa comunal, quien llamó a quienes participan a seguir las instrucciones de los funcionarios municipales encargados de encabezar las cuadrillas.

San Martín detalló que durante la jornada se concentrarían los esfuerzos en dos grupos de trabajo. Uno de ellos intervendría tres condominios que se encuentran muy anegados, mientras que el segundo se dirigiría hacia Camino El Alba, donde también existen viviendas afectadas.

Más de mil voluntarios se suman a limpieza tras aluvión en Las Condes: municipio y Ejército dividen zonas de trabajo

La alcaldesa también pidió tomar precauciones durante las labores, incluyendo el uso de guantes, mantenerse hidratados y respetar los descansos. Además, informó que se dispondría de un vacunatorio móvil y de otro punto de vacunación habilitado en el Claro Arena para los voluntarios.

Codina: “Es tan importante la intervención de los voluntarios”

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, agradeció la participación de los voluntarios y explicó que la estrategia definida contempla dos grandes sectores de intervención.

Según detalló, uno de los sectores estará bajo responsabilidad del Ejército de Chile, mientras que el otro será abordado por la municipalidad junto a los voluntarios.

Codina destacó la coordinación desarrollada con el municipio y valoró la respuesta de quienes acudieron a colaborar.

Más de mil voluntarios se suman a limpieza tras aluvión en Las Condes: municipio y Ejército dividen zonas de trabajo JAVIER SALVO/ATON CHILE

“Una vez más, frente a las catástrofes, muestran cómo se pone ese corazón solidario de nuestro país para ayudar a quienes más nos necesitan”, sostuvo.

El delegado explicó además que durante la jornada podrían registrarse temperaturas más elevadas que en los días anteriores, lo que podría acelerar la solidificación del lodo.

“Eso va a generar la rápida solidificación del lodo, y por eso es tan importante la intervención de los voluntarios y también del Ejército en lo que vamos a estar desarrollando hoy día particularmente”, afirmó.

Codina añadió que, luego del inicio de los trabajos de voluntariado, estaba contemplada una reunión en terreno en La Quebrada con equipos de la municipalidad para coordinar las labores que se implementarán en el sector y en la confluencia hacia las tuberías destinadas a encauzar futuras lluvias.

Más de mil voluntarios se suman a limpieza tras aluvión en Las Condes: municipio y Ejército dividen zonas de trabajo

Más de 60 viviendas anegadas

San Martín señaló que la comuna continúa desplegada para enfrentar la emergencia y aseguró que existen más de 60 viviendas completamente anegadas y más de 2.000 viviendas afectadas.

“Tenemos que concentrarnos en levantar la emergencia”, sostuvo la alcaldesa, quien afirmó que las eventuales responsabilidades deberán abordarse posteriormente.