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    Cerca de 140.000 vehículos ya han salido de la Región Metropolitana por fin de semana largo

    Según el balance de Carabineros se registraron 16 siniestros de tránsito con dos fallecidos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cerca de 140.000 vehículos ya han salido de la Región Metropolitana por fin de semana largo. Diego Martin

    Carabineros dio a conocer este sábado el balance de tránsito en lo que va de este fin de semana largo, que se produce debido a que el lunes 12 de octubre es feriado por ser el Día del Encuentro de Dos Mundos, jornada que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América y anteriormente se conocía como Día de la Raza.

    Así, según el reporte, el viernes 9 de octubre, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18.00 a las 23.59 horas. Para el total de la jornada del viernes las autoridades habían estimado la salida de poco más de 146 mil vehículos.

    Además se realizaron 13.011 controles y fiscalizaciones, y se practicaron 3.931 exámenes.

    A nivel nacional se cursaron más de 173 infracciones y se detuvieron a 25 personas. En tanto, se registraron 16 siniestros de tránsito con dos fallecidos.

    Ruta 68 EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Plan de contingencia

    Previo al inicio del fin de semana largo el gobierno estimaba la salida de más de 440 mil vehículos de la Región Metropolitana, por lo que la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y las concesionarias de las carreteras prepararon un plan de contingencia, el que se extenderá hasta el lunes.

    En específico durante estos días se espera que salgan de la Región Metropolitana poco más de 442 mil vehículos, cifra superior en 17% a los 378 mil vehículos registrados durante el fin de semana largo de Fiestas Patrias.

    Las autoridades proyectaban que los flujos de salida se concentrarían el viernes 9, con poco más de 146 mil vehículos, y el sábado 10, con 139 mil. Para el retorno a Santiago, el día de mayor movimiento sería el lunes 12, con 155 mil vehículos.

    El jefe de zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Víctor Vielma, señaló que “Carabineros de Chile tiene una planificación en el cual vamos a estar distribuidos a nivel nacional en las diferentes rutas de desplazamiento, realizando controles vehiculares preventivos y también fiscalizando a todos aquellos conductores que infrinjan la ley en sus desplazamientos a diferentes destinos”.

    Rebaja de peajes

    De acuerdo a información de la Dirección General de Concesiones del MOP, el plan de contingencia considera la aplicación especial de peajes en los días con más flujo.

    Así el viernes 9 operó un peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos de 07.00 a 13.00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura), en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas), en ambos sentidos.

    La medida se repitió este sábado 10 entre las 07.00 y 10.00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

    También hubo medidas especiales para camiones de dos o más ejes, para la salida el viernes 9 y sábado 10 (desde las 00.00 a las 07.00 horas) con una tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacía la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

    Esta medida involucró la restricción para el tránsito de camiones, durante el viernes 9 de 12.00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (Entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (Entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (Entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

    La medida se repetirá este sábado 10 de 09.00 a 15.00 horas en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

    Además estas medidas se repetirán para el retorno a la capital durante el lunes 12.

    Más sobre:CarabinerosTránsitoBalance de tránsitoFin de semana largoFeriadoFeriado Encuentro Entre Dos Mundos

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