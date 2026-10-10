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    Arabia Saudita confirma tres muertos tras ataques hutíes contra aeropuerto de Riad

    Entre las víctimas se encuentra un piloto de Saudia Airlines. La autoridad de aviación civil saudita informó que los ataques del jueves estuvieron dirigidos contra instalaciones aeroportuarias y un avión de la compañía, mientras que los hutíes reivindicaron tres bombardeos contra el terminal aéreo.

    Por 
    Sebastián Escobar
    Arabia Saudita confirma tres muertos tras ataques hutíes contra aeropuerto de Riad

    Arabia Saudita confirmó este viernes la muerte de tres ciudadanos saudíes, entre ellos un piloto, tras los ataques registrados el jueves contra el aeropuerto de Riad y reivindicados por los hutíes de Yemen.

    En un comunicado, la autoridad de aviación civil indicó que el aeropuerto había sido blanco de “dos ataques, dirigidos contra las instalaciones aeroportuarias y un avión de la compañía Saudia”.

    El organismo agregó que “tres ciudadanos saudíes” murieron producto de los ataques, que además dejaron varios heridos de diferentes nacionalidades.

    Arabia Saudita confirma tres muertos tras ataques hutíes contra aeropuerto de Riad

    Por su parte, la compañía nacional Saudia Airlines informó que uno de sus pilotos murió y que uno de sus aviones resultó dañado.

    En total, seis personas han muerto en los últimos días en ataques reivindicados por los hutíes contra aeropuertos saudíes.

    Ataques provocaron daños en Riad

    Los ataques obligaron a diplomáticos extranjeros a ponerse a resguardo y llevaron a escuelas internacionales a adoptar medidas de seguridad, mientras durante el jueves se escuchaban explosiones en la ciudad.

    Según las autoridades de Arabia Saudita, un aeropuerto, una guardería y un complejo médico de Riad sufrieron daños durante los ataques.

    Arabia Saudita confirma tres muertos tras ataques hutíes contra aeropuerto de Riad

    Los hutíes se atribuyeron tres bombardeos contra el aeropuerto durante el jueves y llamaron a las aerolíneas a evitar sobrevolar territorio saudita.

    Continúa operación “Amanecer en Yemen”

    De manera paralela, continúan los combates en Yemen, donde más de 400 personas han muerto desde el inicio, el lunes, de la operación “Amanecer de Yemen”, impulsada por las fuerzas gubernamentales con apoyo de aviones de combate de Riad.

    Una fuente militar del sector gubernamental informó que este viernes estaba en curso una “amplia operación” destinada a recuperar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, actualmente en manos de combatientes proiraníes.

    El paso conecta Asia con Europa a través del canal de Suez.

    Arabia Saudita confirma tres muertos tras ataques hutíes contra aeropuerto de Riad Ayman Aref

    “Los combates son violentos y los avances limitados”, señaló la fuente militar.

    Las hostilidades entre los combatientes proiraníes y Arabia Saudita, que respalda al gobierno yemení, se intensificaron en septiembre, luego de que los hutíes tomaran la franja costera del mar Rojo al término de una ofensiva relámpago.

    Más sobre:Arabia SauditaAtaqueGuerraMedio Oriente

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