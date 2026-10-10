PDI indaga doble homicidio frustrado al interior de barbería en Cabrero

Tras un doble homicidio frustrado con disparos en la comuna Cabrero, Región del Biobío, dos lesionados fueron derivados al Hospital de Los Ángeles, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del atacante.

Los hechos ocurrieron este pasado 9 de octubre en la calle Los Guindos y las víctimas corresponden a dos mayores de edad de nacionalidad venezolana, con situación migratoria irregular. Estos se encontraban al interior de una barbería de propiedad de un familiar cuando ingresó un sujeto desconocido que, sin provocación y de manera repentina, extrajo un arma de fuego de su ropa.

Durante el ataque propinó al menos cinco disparos con los que hirió a ambas personas, para posteriormente darse a la fuga. Los afectados fueron trasladados hasta el SAR de Cabrero y luego derivados al Hospital de Los Ángeles. Permanecen en observación, fuera de riesgo vital y conscientes.

El comisario Pablo López de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Los Ángeles afirmó que siguen en curso las diligencias para identificar al autor del hecho.