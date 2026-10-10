SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tras su polémica salida de la Roja: Marcelino Núñez es marginado en la épica remontada del Ipswich Town sobre el Fulham

    El volante nacional no fue citado por Gary O’Neil en la agónica victoria de su escuadra frente a los londinenses, por 2-1.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Marcelino Núñez no fue citado en la remontada del Ipswich Town sobre el Fulham.

    Marcelino Núñez pierde terreno en la Premier League luego de su polémica salida de la Roja. El chileno no fue convocado en la remontada del Ipswich Town ante el Fulham, por 2-1.

    Los locales se impusieron en Portman Road en la agonía. El tanto de Ryan Sessegnon (55′) le estaba dando la victoria a los Cottagers, pero una ráfaga en el cierre terminó por sellar la victoria del conjunto del nacional. Abdoul Ouattara (88′) y Dara O’Shea (90+2′) fueron los autores de los goles.

    Así, el Ipswich sumó una victoria en medio de una mala racha. De sus últimos seis partidos, cuatro han sido derrotas. Sin embargo, pese a los resultados irregulares, Núñez sumó minutos en apenas dos encuentros.

    Fue titular ante el Manchester United, donde protagonizó un error que propició la remontada de los Diablos Rojos. Jugó 62 minutos y fue remplazado por Exequiel Palacios, quien precisamente lo ha relegado al banco.

    Después fue suplente en la caída ante el Liverpool, en la victoria ante el Crystal Palace y en la derrota ante el Everton, todos partidos por Premier League. Mientras que fue titular en la eliminación de la Copa de la Liga ante el Arsenal. Ahí jugó todo el partido.

    Aún así, tras esta victoria, el Ipswich se mantiene en la mitad de la tabla de la liga inglesa. Es noveno con nueve puntos.

    Marcelino pierde terreno

    Núñez pasó de ser una pieza clave en la mitad de la cancha para el ascenso del Ipswich, a ser el cuarto volante. En los últimos partidos, el técnico Gary O’Neil se ha decantado principalmente por la dupla de Exequiel Palacios y Sasa Lukic. Y pese a que acostumbra a mover la pizarra en la zona medular, Florentino Luís suele ser el primer elegido para ingresar desde el banco.

    En la victoria sobre el Fulham, Lukic y Luís fueron los titulares ante el reciente retorno de Palacios de la selección argentina. “Lo hemos revisado y se encuentra muy bien, está en plena forma. Lo recuperamos lo antes posible y tampoco jugó mucho, así que se siente listo para jugar. Espero verlo mañana en el campo de fútbol”, explicó O’Neill sobre la suplencia del transandino.

    En ese sentido, a pesar de que Núñez regresó anticipadamente desde la Roja luego de la polémica salida tras un conflicto con Nicolás Córdova, el chileno no fue considerado.

    El técnico se refirió al incidente, pero le bajó el perfil: “No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho”, indicó al ser consultado en conferencia.

    O’Neill confirmó que el chileno estaba listo para jugar, aunque terminó optando por no incluirlo en la convocatoria: “Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho”, añadió.

    Durante el extenso parón por la Fecha FIFA, el técnico realizó una concentración en España para continuar con sus trabajos. Incluso disputó un amistoso contra el Espanyol: “Hicimos un gran trabajo con los que se quedaron. Algunos ejercicios de preparación física. Algunos ejercicios tácticos. Fueron excelentes”, aseguró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalPremier LeagueLa RojaSelección ChilenaMarcelino NúñezNicolás CórdovaIpswich TownFulhamGary O'Neil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    MOP implementa plan de contingencia en carreteras ante retorno masivo de vehículos a Santiago tras fin de semana largo

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Lo más leído

    1.
    Con otro portazo a Darío Osorio: el Crystal Palace supera al Nottingham Forest en la Premier League

    Con otro portazo a Darío Osorio: el Crystal Palace supera al Nottingham Forest en la Premier League

    2.
    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    3.
    En vivo: Colo Colo retorna a la Liga de Primera con la misión de acercarse al título en la visita a Coquimbo Unido

    En vivo: Colo Colo retorna a la Liga de Primera con la misión de acercarse al título en la visita a Coquimbo Unido

    4.
    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    5.
    Con dos goles en los descuentos: el Montreal de Alexis Sánchez se derrumba en la agonía ante el Toronto de Kuscevic

    Con dos goles en los descuentos: el Montreal de Alexis Sánchez se derrumba en la agonía ante el Toronto de Kuscevic

    6.
    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad
    Mundo

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    ONU denuncia detenciones masivas en India y exige liberar a manifestantes: Gobierno acusa “injerencia”

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?