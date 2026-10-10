Tras su polémica salida de la Roja: Marcelino Núñez es marginado en la épica remontada del Ipswich Town sobre el Fulham

Marcelino Núñez no fue citado en la remontada del Ipswich Town sobre el Fulham.

Marcelino Núñez pierde terreno en la Premier League luego de su polémica salida de la Roja. El chileno no fue convocado en la remontada del Ipswich Town ante el Fulham, por 2-1.

Los locales se impusieron en Portman Road en la agonía. El tanto de Ryan Sessegnon (55′) le estaba dando la victoria a los Cottagers, pero una ráfaga en el cierre terminó por sellar la victoria del conjunto del nacional. Abdoul Ouattara (88′) y Dara O’Shea (90+2′) fueron los autores de los goles.

Así, el Ipswich sumó una victoria en medio de una mala racha. De sus últimos seis partidos, cuatro han sido derrotas. Sin embargo, pese a los resultados irregulares, Núñez sumó minutos en apenas dos encuentros.

Fue titular ante el Manchester United, donde protagonizó un error que propició la remontada de los Diablos Rojos. Jugó 62 minutos y fue remplazado por Exequiel Palacios, quien precisamente lo ha relegado al banco.

Después fue suplente en la caída ante el Liverpool, en la victoria ante el Crystal Palace y en la derrota ante el Everton, todos partidos por Premier League. Mientras que fue titular en la eliminación de la Copa de la Liga ante el Arsenal. Ahí jugó todo el partido.

Aún así, tras esta victoria, el Ipswich se mantiene en la mitad de la tabla de la liga inglesa. Es noveno con nueve puntos.

Marcelino pierde terreno

Núñez pasó de ser una pieza clave en la mitad de la cancha para el ascenso del Ipswich, a ser el cuarto volante. En los últimos partidos, el técnico Gary O’Neil se ha decantado principalmente por la dupla de Exequiel Palacios y Sasa Lukic. Y pese a que acostumbra a mover la pizarra en la zona medular, Florentino Luís suele ser el primer elegido para ingresar desde el banco.

En la victoria sobre el Fulham, Lukic y Luís fueron los titulares ante el reciente retorno de Palacios de la selección argentina. “Lo hemos revisado y se encuentra muy bien, está en plena forma. Lo recuperamos lo antes posible y tampoco jugó mucho, así que se siente listo para jugar. Espero verlo mañana en el campo de fútbol”, explicó O’Neill sobre la suplencia del transandino.

En ese sentido, a pesar de que Núñez regresó anticipadamente desde la Roja luego de la polémica salida tras un conflicto con Nicolás Córdova, el chileno no fue considerado.

El técnico se refirió al incidente, pero le bajó el perfil: “No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho”, indicó al ser consultado en conferencia.

O’Neill confirmó que el chileno estaba listo para jugar, aunque terminó optando por no incluirlo en la convocatoria: “Que yo sepa, todo está en orden. Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para mañana, y eso es precisamente lo que ha hecho”, añadió.

Durante el extenso parón por la Fecha FIFA, el técnico realizó una concentración en España para continuar con sus trabajos. Incluso disputó un amistoso contra el Espanyol: “Hicimos un gran trabajo con los que se quedaron. Algunos ejercicios de preparación física. Algunos ejercicios tácticos. Fueron excelentes”, aseguró.