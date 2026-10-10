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    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos

    El fenómeno meteorológico afectará principalmente a regiones de la zona central del país.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Tormenta eléctrica en Santiago, en pleno octubre de 2026. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó tormentas eléctricas que en ocho regiones del país y que tendrían su mayor desarrollo el martes 12 de octubre.

    De acuerdo a lo detallado por el organismo, se trata de un fenómeno asociado a inestabilidad atmosférica, a desarrollarse entre la tarde del domingo 11 y la noche del martes 13 de octubre.

    En particular, se verán afectadas distintas zonas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

    Junto con aquello, la DMC precisó que existe la probabilidad de que en medio de las tormentas eléctricas se desarrollen granizadas y fuertes rachas de vientos locales.

    Tormenta dominical en Atacama y más constante en Coquimbo

    En el Norte Chico, la Región de Atacama aguarda la ocurrencia de tormentas eléctricas únicamente para este domingo 11 de octubre. Sin embargo, el fenómeno se desarrollaría en los sectores de litoral, cordillera de la costa y sectores de valle, pampa, precordillera y cordillera.

    Por su parte, la Región de Coquimbo tendrá una mayor presencia de tormentas eléctricas entre el domingo y el martes, sobre todo en precordillera, valles precordilleranos y cordillera de la zona.

    Dispar panorama para la zona central

    Las distintas zonas de la Región de Valparaíso vivirán jornadas de contrastes respecto a las tormentas eléctricas. Si bien el domingo 11 de octubre se espera que el fenómeno se concentre en precordillera, valles precordilleranos y cordillera; el lunes 12 la situación se extendería para gran parte de la región, abarcando las zonas ya mencionadas junto al litoral y la cordillera de la costa.

    El martes 13, en tanto, la tormenta eléctrica se enfocaría más en cordillera de la costa, precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

    La Región Metropolitana podría tener alta presencia de tormentas eléctricas desde la jornada de inicio del fenómeno y se espera que se desarrollen en valle, precordillera y cordillera desde este domingo. Sin embargo, el fenómeno también se extendería a la cordillera de la costa, pero únicamente el lunes.

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Las regiones de O’Higgins y Maule tendrán una situación similar, dado que el domingo sólo se concentraría el fenómeno en el valle, precordillera y cordillera; mientras que el lunes 12 se extendería además al litoral y la cordillera de la costa. El martes 13, por su parte, concentrará tormentas eléctricas en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

    Ñuble mantiene pronosticadas las tormentas eléctricas para la totalidad de las zonas de litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera el lunes 12 de octubre; y tendrá el mismo pronóstico para el martes 13, con excepción de la zona litoral de la región.

    Por su parte, la Región del Biobío vivirá las tormentas en las zonas de litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera tanto el lunes 12 como el martes 13.

    Pronostican tormentas eléctricas desde este domingo en ocho regiones: se registrarían granizadas y fuertes vientos DIEGO MARTIN/ATON CHILE

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