“Le faltó pesar más en los metros finales”: Carlos Palacios se llena de críticas tras el empate de Boca Juniors

Boca Juniors tuvo doble presencia nacional este viernes en su visita contra Instituto. Debido a que el cuadro xeneize debe enfrentar el martes a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, el técnico Rodolfo Arruabarrena dispuso de Carlos Palacios y Williams Alarcón en el once titular.

El esfuerzo de ambos representantes chilenos ni de sus compañeros fue suficiente para quedarse con los tres puntos y acabaron igualando 2-2.

Este resultado privó a Boca Juniors de quedar momentáneamente como líder de la Tabla Anual, que entrega un título oficial y un cupo internacional para el próximo año.

Por lo mismo, el plantel recibió una serie de críticas y Palacios y Alarcón no escaparon de ellas.

Sobre el primero, Olé comentó que “Boca eligió atacar por las bandas y quedó algo desconectado del circuito. Tuvo poco contacto con la pelota y casi no encontró espacios en el PT. Después, levantó y casi asiste para el 3-2”.

TyC Sports, a su vez, expuso que Palacios “tuvo un primer tiempo intrascendente y mejoró por completo en la segunda mitad. Mostró capacidad para conducir y asociarse con sus compañeros. Sobre el final tuvo una clara para ganarlo, pero se la sacó Marcos Ledesma”.

One Football escribió que “intentó darle movilidad al mediocampo y sacó un remate en el tramo final que llegó débil a las manos del arquero, pero le faltó pesar más en los metros finales”.

Por último, Planeta Boca Juniors comentó que “no pudo gravitar tanto como en los últimos partidos. Le costó pesar en el encuentro”.

Los dardos contra Alarcón

La prensa argentina tampoco fue muy amable con la actuación de Williams Alarcón. Olé indicó que “le tocó asumir el rol de Paredes y se paró como el cinco de Boca. Priorizó el pase seguro y se recostó sobre la derecha para asociarse con Flores. Regaló una pelota que casi termina en el 3-2 pero Tissera definió mal. Zafó”.

Por su parte, TyC Sports remarcó que “venía haciendo un partido correcto tirando a bueno hasta que tomó la decisión de equivocarse permanentemente. Varias salidas en falso del fondo y se cansaron de anticiparlo en todo el segundo tiempo. Debe mejorar si quiere sustituir a Paredes en esta seguidilla que se avecina”.

Algo en lo que también coincidió One Football: “No tuvo una buena noche. Cometió un error terrible en la salida en el segundo tiempo que casi termina en gol de Instituto y fue amonestado a los 7′ ST. Le costó hacerse dueño del mediocampo”, resumieron.

Mejor fue la mirada de Planeta Boca Juniors al indicar que fue un “aceptable encuentro del volante. No desaprovechó la chance. Se perfila como fijo para el recambio”.