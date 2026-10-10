Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo termina traslado de pacientes ante suspensión de operaciones por aluvión
La entidad precisó que esta situación se mantendrá durante algunas semanas mientras se realizan los trabajos de despeje, limpieza y recuperación de las áreas afectadas.
Tras el aluvión que afectó el jueves 8 de octubre al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Clínica UC Christus dio a conocer el último balance del estado de su situación, correspondiente a las 13.00 horas de este sábado.
La entidad dijo que “si bien logramos mantener la actividad hospitalaria mediante traslados preventivos al Hospital Clínico UC y altas médicas de pacientes cuya condición lo permitía, las actuales condiciones no permiten contar con todos los servicios de apoyo operando a su capacidad habitual, requisito indispensable para garantizar una atención segura y acorde con los estándares que caracterizan a nuestra institución”.
Por ello indicó que “dada esta situación, y con el fin de garantizar una atención segura y de calidad para quienes permanecían hospitalizados, hemos decidido trasladar a todos los pacientes, proceso que concluyó durante esta jornada, y suspender las operaciones durante algunas semanas mientras se realizan los trabajos de despeje, limpieza y recuperación de las áreas afectadas. Esto nos permitirá concentrar todos nuestros esfuerzos en rehabilitar la clínica a la brevedad y retomar las atenciones con el estándar UC Christus”.
Precisó que los pacientes serán contactados para redistribuir en los diversos centros médicos y hospitalarios de UC Christus las consultas, exámenes y procedimientos que estaban agendados en Clínica San Carlos de Apoquindo y Centro Médico El Alba.
Asimismo indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación y la reanudación de los servicios a través de los canales oficiales de UC Christus.
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