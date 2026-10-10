Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo termina traslado de pacientes ante suspensión de operaciones por aluvión

Tras el aluvión que afectó el jueves 8 de octubre al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Clínica UC Christus dio a conocer el último balance del estado de su situación, correspondiente a las 13.00 horas de este sábado.

La entidad dijo que “si bien logramos mantener la actividad hospitalaria mediante traslados preventivos al Hospital Clínico UC y altas médicas de pacientes cuya condición lo permitía, las actuales condiciones no permiten contar con todos los servicios de apoyo operando a su capacidad habitual, requisito indispensable para garantizar una atención segura y acorde con los estándares que caracterizan a nuestra institución”.

Por ello indicó que “dada esta situación, y con el fin de garantizar una atención segura y de calidad para quienes permanecían hospitalizados, hemos decidido trasladar a todos los pacientes, proceso que concluyó durante esta jornada, y suspender las operaciones durante algunas semanas mientras se realizan los trabajos de despeje, limpieza y recuperación de las áreas afectadas. Esto nos permitirá concentrar todos nuestros esfuerzos en rehabilitar la clínica a la brevedad y retomar las atenciones con el estándar UC Christus”.

Precisó que los pacientes serán contactados para redistribuir en los diversos centros médicos y hospitalarios de UC Christus las consultas, exámenes y procedimientos que estaban agendados en Clínica San Carlos de Apoquindo y Centro Médico El Alba.

Asimismo indicó que continuará informando sobre la evolución de la situación y la reanudación de los servicios a través de los canales oficiales de UC Christus.