Indagan identidad de mujer hallada sin vida en sector costero de Cachagua

Un procedimiento policial se desarrolló durante la noche de este viernes en el sector costero de Cachagua, comuna de Zapallar, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer adulta.

El hallazgo se registró cerca de las 21.30 horas, en las inmediaciones del fundo Aguas Claras. Tras la denuncia, concurrieron al lugar Carabineros y Seguridad Municipal, activándose posteriormente un operativo que involucró a la Policía Marítima, Bomberos de Zapallar y la Brigada de Homicidios de la PDI, por instrucción de la Fiscalía.

El fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Walter Wenzel, confirmó que “ante dicho hallazgo es que se dispuso la concurrencia del personal de la Brigada de Homicidios de Los Andes para el trabajo del sitio del suceso y la determinación de la dinámica del hecho, para posteriormente remitir el cuerpo de la mujer al Servicio Médico Legal de Quillota para la práctica de una autopsia con protocolo femicida ”.

“Esta investigación se encuentra plenamente en curso y radicada en la fiscalía local”, precisó.

PDI investiga identidad de mujer hallada sin vida en sector costero de Cachagua Diego Martin

Víctima aún no es identificada

El subprefecto Patricio Cuevas, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes, señaló que “el día de ayer, en horas de la noche, el fiscal de instrucción y flagrancia de Valparaíso solicita la concurrencia de personal de turno hasta la playa Cachagua de la comuna Zapallar, por el hallazgo de un cadáver adulto femenino”.

Según detalló Cuevas, durante la inspección del cuerpo “no mantenía lesiones atribuibles a terceros, siendo su causa probable de muerte asfixia por sumersión”.

El funcionario policial agregó que el cuerpo fue encontrado por pescadores locales, quienes dieron aviso a la Capitanía de Puerto de la Armada, cuyos funcionarios realizaron la extracción.

Respecto de su identidad, Cuevas sostuvo que “por documentación encontrada en la playa, se baraja una posible identidad, la que correspondería a una mujer residente en la Región Metropolitana con encargo por presunta desgracia”.

Los antecedentes preliminares indican que documentos asociados a esa posible identidad habían sido encontrados en playa Las Cujas, en Cachagua. Sin embargo, hasta el término del procedimiento no se había confirmado que el cuerpo correspondiera a esa persona.

El Servicio Médico Legal retiró el cuerpo durante la madrugada de este sábado. Según informó la PDI, los antecedentes serán corroborados por el Servicio Médico Legal de Quillota, junto con el análisis de las pericias dactiloscópicas, mientras continúan las diligencias para establecer la identificación de la mujer y las circunstancias de su fallecimiento.