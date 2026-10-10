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    Lula y Bolsonaro se despliegan a 15 días de las elecciones en Brasil

    Ambos convocaron movilizaciones en las calles. Posteriormente, Lula comunicó que "el noreste no aceptará retrocesos", mientras que Bolsonaro afirmó que la energía del evento "muestra la fuerza de quienes quieren recuperar nuestro Brasil".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Despliegue de Lula en la primera imagen, obtenida del perfil de @ricardostuckert en X. Despliegue de Flávio Bolsonaro en la segunda, con la imagen obtenida del perfil de @FlavioBolsonaro en X.

    Con dos semanas restantes para que se defina la próxima presidencia de Brasil, los candidatos Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro —del Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal, respectivamente—, se desplegaron durante este sábado 10 de octubre en diferentes zonas del país.

    “¡Vamos Natal, vamos Río Grande del Norte, vamos Brasil! Hoy, estamos saliendo a las calles porque el noreste no aceptará retrocesos. Es el poder de las personas en las calles, con esperanza, coraje y la voluntad de ganar. El noreste no volverá a ser invisible. ¡Estamos avanzando, haciendo progresar a Brasil!“, publicó en sus redes sociales Lula, el actual mandatario del país sudamericano y candidato para un cuarto periodo en el Ejecutivo.

    El mandatario también enfatizó que “no se recortarán los derechos ni los logros” en alusión a la candidatura de su contrincante, quien ha planteado ajustes presupuestarios para un eventual Gobierno.

    El hijo del otrora presidente, Jair Bolsonaro, realizó su actividad en el municipio de São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro. La convocatoria incluyó la participación de motociclistas y ciclistas siguiendo el vehículo en el que se encontraba.

    “¡Río de Janeiro, nunca te cansas de sorprendernos! Esta energía contagiosa muestra la fuerza de quienes quieren cambios y quieren recuperar nuestro Brasil", afirmó el candidato del Partido Liberal.

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