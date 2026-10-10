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    Repasa la caída de Santiago Wanderers ante Curicó Unido que lo complica con el ascenso directo de la Primera B

    Los caturros tropezaron frente a los torteros, dejándole a Cobreloa la posibilidad de que aumentan su ventaja en la cima del torneo.

    Wanderers recibe a Curicó Unido en la Primera B. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Santiago Wanderers 1-2 Curicó Unido

    Actualiza el relato aquí

    ¡Nos despedimos!

    Los invitamos a leer la crónica del partido en nuestro sitio web. Muchas gracias por su compañía y buenas tardes.

    ¡Final del partido!

    90′+6′. Curicó Unido da el golpe con una remontada en Valparaíso y complica a Santiago Wanderers en la lucha por el ascenso directo.

    ¡Gol de Curicó Unido!

    83′. Tremenda jugada personal de Nicolás Fernández, que termina en el 2-1 para la visita. El delantero la tomó por la derecha, emprendió una carrera, amagó a dos defensores y bate al arquero. Golazo.

    ¡Gol de Curicó Unido!

    71′. En un segundo tiempo de pocas ocasiones, llega el empate de los maulinos. Enzo Ormeno, tras un centro que venía desde un tiro libre, convierte de cabeza y pone el 1-1 en Valparaíso.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45’. Caturros y torteros disputan el complemento en Valparaíso.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. Con gol de Pedro Navarro, Santiago Wanderers se está imponiendo a Curicó Unido en Valparaíso y se acerca al líder Cobreloa en la lucha por el ascenso directo en la Primera B.

    Cambio en Wanderers

    32′. Abandona la cancha Marcos Camarda e ingresa el Sub 20 Cristián Silva.

    Preocupación en Wanderers

    30’. Camarda es atendido en el piso mientras acusa un dolor en el tobillo. Todo indica que el ariete será reemplazado por lesión.

    ¡Gol de Santiago Wanderers!

    18′. Pedro Navarro logra la apertura de la cuenta para el local. En un tiro de esquina, se barre para impactar el envío, la pelota pica de forma violenta en el área y se clava en el área curicana.

    Es más Curicó

    15′. Los torteros intentan jugar con pases filtrados, generando alguna que otra preocupación en la zaga caturra.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Santiago Wanderers busca acercarse a la zona de ascenso directo de la Primera B ante Curicó Unido.

    La formación titular de Curicó Unido

    La formación titular de Santiago Wanderers

    Al acecho de Cobreloa

    Wanderers marcha cuarto con 44 puntos, a cuatro del líder. Curicó, por su lado, está 13° con apenas 24 unidades. Le saca seis a Rangers, equipo que está bajando de categoría.

    Santiago Wanderers se enfrenta a Curicó Unido

    Con la misión de acercarse a la zona de ascenso directo, los caturros reciben a los torteros en el Elías Figueroa.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Santiago WanderersCuricó Unido

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