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    Política

    Vodanovic cuestiona recorte a gobiernos regionales y buscará apoyo transversal para revertir decisión del Ejecutivo

    La propuesta presentada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla la reducción de un 4,8% del presupuesto total de los gobiernos regionales. "Hemos dicho que las regiones no pueden sufrir disminuciones en sus ingresos", cuestionó la timonel del PS.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Vodanovic cuestiona recorte a gobiernos regionales y buscará apoyo transversal para revertir decisión del Ejecutivo DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En medio de la discusión por el proyecto de ley de Presupuestos 2027, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó este sábado la reducción de recursos destinada a los Gobiernos Regionales.

    La propuesta presentada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla la reducción de un 4,8% del presupuesto total de los gobiernos regionales, equivalente a cerca de $ 90 mil millones menos respecto del 2026, según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dieres).

    “En la subcomisión que está analizando el presupuesto de los Gobiernos Regionales. Hemos dicho nuevamente que las regiones no pueden sufrir disminuciones en sus ingresos”, cuestionó la timonel del PS.

    “Aquí hay que buscar la máxima unidad para que se entienda que la descentralización pasa porque haya recursos suficientes en cada una de las regiones de nuestro país”, agregó.

    Vodanovic expresó su preocupación en torno a los recortes en la Región del Maule. “En el Maule se pretende rebajar más de $8 mil millones al Gobierno Regional y eso no lo podemos permitir”, indicó.

    En ese sentido, la timonel del PS sostuvo que buscará respaldo político para revertir la situación durante la tramitación legislativa. “Como senadora del Maule buscaré todos los apoyos transversalmente para que el gobierno cambie esta mala decisión”, apuntó.

    Recortes presupuestarios en otras regiones

    La preocupación por la reducción del Presupuesto 2027 se extendió a otras regiones del país. Desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) advirtieron que los recortes podrían alcanzar entre un 10% y un 20% en determinadas regiones, dependiendo de la base de comparación utilizada.

    En concreto, las autoridades han manifestado su preocupación por los posibles efectos sobre proyectos de infraestructura, seguridad, empleo y programas sociales.

    El presidente de la Agorechi y gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, enfatizó durante la sesión de la cuarta subcomisión mixta de presupuestos que los gobernadores mantienen “muchas contradicciones” con la postura por parte de la Dipres.

    “Es una propuesta que no aborda los temas de seguridad, ni empleo, ni de crecimiento; muy por el contrario, es una propuesta de presupuesto que profundiza el desempleo en Chile. Todos los gobernadores regionales estamos en contra de esta propuesta“, apuntó en la instancia.

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