SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno cifra en 1.874 extranjeros expulsados este año tras realizar el décimo vuelo de expulsión con 56 extranjeros

    El operativo contempla el traslado de 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos. Del total, 45 corresponden a expulsiones administrativas y 11 a judiciales. Las autoridades también informaron un aumento de las fiscalizaciones migratorias.

    Por 
    Felipe Rivera
    Gobierno cifra en 1.874 extranjeros expulsados este año tras realizar el décimo vuelo de expulsión con 56 extranjeros

    El Gobierno concretó este sábado 10 de octubre su décimo vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros, con un total de 56 personas trasladadas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. Con este procedimiento, el balance oficial de expulsiones durante 2026 asciende a 1.874 personas.

    El operativo se realizó a bordo de un vuelo chárter de Andes Línea Aérea, que despegó desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago, a las 1:25 horas, e hizo una escala en Iquique antes de continuar hacia los tres países de destino.

    De los 56 extranjeros incluidos en el procedimiento, 45 fueron expulsados por la vía administrativa y 11 por resolución judicial. Por nacionalidad, el grupo está compuesto por 21 colombianos, 20 bolivianos y 15 ecuatorianos.

    Gobierno cifra en 1.874 extranjeros expulsados este año tras realizar el décimo vuelo de expulsión con 56 extranjeros

    Las cifras fueron entregadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum; y el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto inspector Ernesto León.

    Pavez destacó que el operativo permite alcanzar 1.874 expulsiones durante el año, cifra que, sostuvo, equivale a un promedio cercano a 200 procedimientos mensuales y siete diarios.

    El subsecretario también afirmó que la frecuencia de los vuelos de expulsión de la actual administración es aproximadamente tres veces superior al promedio mensual del gobierno anterior.

    Los antecedentes de los expulsados

    Entre las principales causales del procedimiento figura el ingreso al país por pasos no habilitados, situación asociada a 31 de los 56 extranjeros incluidos en el vuelo.

    El registro también contempla seis casos vinculados a robos con intimidación, cinco relacionados con la ley de drogas, cuatro por receptación de vehículos motorizados y dos por robos con violencia, además de otros antecedentes.

    El prefecto inspector Ernesto León informó que entre los expulsados “cinco sujetos de interés con diferentes antecedentes policiales, efectivamente por tráfico de drogas, por violación”.

    El jefe policial agregó que uno de los ciudadanos colombianos mantiene una orden de captura en su país por hurto calificado.

    Gobierno cifra en 1.874 extranjeros expulsados este año tras realizar el décimo vuelo de expulsión con 56 extranjeros

    Durante la entrega de resultados, las autoridades también abordaron la evolución de los controles migratorios en el país.

    Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 301 denuncias directamente en frontera, frente a las 4.515 contabilizadas durante el mismo período de 2025. Esto representa una disminución de 93,3%, de acuerdo con las cifras de la PDI.

    Se trata de un indicador diferente de las denuncias por ingreso a través de pasos no habilitados, que pasaron de 16.603 a 13.626 en la comparación entre ambos períodos.

    En paralelo, el número de procedimientos de fiscalización migratoria aumentó 24,7%, pasando de 1.407 entre enero y septiembre de 2025 a 1.755 durante el mismo período de este año.

    También creció la cantidad de extranjeros fiscalizados, que pasó de 28.085 a 41.171 personas, un incremento de 46,6%.

    Sobre esta materia, Sauerbaum adelantó que las próximas diligencias también estarán dirigidas a empleadores. “Vamos a continuar con las fiscalizaciones que estamos haciendo a las empresas que han contratado a personas irregulares y también llevando adelante el proceso de multa respectivo”, sostuvo.

    Más de 10 mil salidas voluntarias durante 2026

    Otro de los indicadores destacados por el Ejecutivo corresponde a las salidas voluntarias efectivas de ciudadanos extranjeros.

    Según los registros de la PDI, entre el 3 de enero y el 4 de octubre se contabilizaron 10.345 salidas voluntarias, correspondientes a personas que habían ingresado al país por pasos no habilitados y posteriormente abandonaron el territorio mediante controles policiales, sin que mediara una medida de expulsión.

    Del total, 8.243 corresponden a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,7%, mientras que otras 970 salidas fueron realizadas por colombianos.

    Al sumar las 10.345 salidas voluntarias y las 1.874 expulsiones contabilizadas por el Gobierno, el balance alcanza las 12.219 salidas informadas durante 2026.

    Pavez sostuvo que estos resultados forman parte del Plan de Ordenamiento Migratorio impulsado por la administración del Presidente José Antonio Kast, y aseguró que continuarán las medidas destinadas a hacer cumplir la legislación migratoria.

    Lee también:

    Más sobre:SermingMigraciónNacionalPavézExpulsión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Lo más leído

    1.
    Las Condes prepara restricciones: alcaldesa suspende voluntariado municipal

    Las Condes prepara restricciones: alcaldesa suspende voluntariado municipal

    2.
    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    3.
    Muere Juan Aliste Vega, exlautarista condenado por asesinato del cabo Luis Moyano

    Muere Juan Aliste Vega, exlautarista condenado por asesinato del cabo Luis Moyano

    4.
    Casi 200 carabineros terminan curso de formación en DD.HH. en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Casi 200 carabineros terminan curso de formación en DD.HH. en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    5.
    Hospital Van Buren entrega nuevo balance tras accidente de bus de orquesta: tres pacientes permanecen internados

    Hospital Van Buren entrega nuevo balance tras accidente de bus de orquesta: tres pacientes permanecen internados

    6.
    Grave accidente en Valparaíso deja a música fallecida y múltiples lesionados tras desbarrancamiento de bus

    Grave accidente en Valparaíso deja a música fallecida y múltiples lesionados tras desbarrancamiento de bus

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    “¡Bastardos corruptos!“: el hostil recibimiento del Liverpool por los delitos que pesan sobre el Manchester City

    Con Isco como estandarte: el Betis de Manuel Pellegrini golea al Osasuna para seguir siendo escolta en LaLiga

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
    Mundo

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?