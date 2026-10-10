Operativo Chile-Bolivia de Carabineros deja 20 detenidos, 23 vehículos recuperados y más de 700 gramos de droga incautados

En el marco del IX Operativo Binacional Chile- Bolivia en la macrozona norte del país, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros detuvo a al menos 20 personas y recuperó 23 vehículos robados.

Fue el pasado viernes que la unidad de Carabineros y sus secciones regionales transparentaron los resultados del despliegue en la zona norte del país iniciado el lunes 5 de octubre, periodo en el que realizaron 909 controles preventivos, 479 de identidad y 430 vehiculares.

Asimismo, Carabineros detuvo a 20 personas: 15 son adultos y cinco menores de edad, 9 de ellos corresponden a extranjeros de diferentes nacionalidades.

En concreto, 11 de las detenciones fueron por receptación de vehículos, cinco por infracción a Ley de Drogas y cuatro tenían órdenes de detención vigentes.

Asimismo, la unidad policial recuperó 23 vehículos sustraídos, nueve station wagon, seis camionetas, cinco automóviles, dos motocicletas y uno de otra categoría. Además, se incautaron 769 gramos de marihuana.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, extendió sus felicitaciones tanto a Carabineros de Chile como a la Policía Nacional Boliviana.

“Esta es la acción del Estado, proteger nuestras fronteras y de esa manera dar más seguridad al interior del país, en los barrios, villas y poblaciones de nuestra patria”, destacó.