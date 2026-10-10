Christa Pike fue dada de alta tras sobrevivir a ejecución por inyección letal en Estados Unidos, según sus abogados

La estadounidense Christa Pike, condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995, fue dada de alta del hospital después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal realizado el pasado 30 de septiembre en el estado de Tennessee, Estados Unidos.

La mujer de 50 años regresó al Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, recinto penitenciario femenino donde ha permanecido recluida durante aproximadamente tres décadas, según informaron sus abogados este sábado.

Pike había sido hospitalizada en estado crítico luego de recibir dos dosis de pentobarbital, sustancia utilizada durante el procedimiento con el que las autoridades estatales intentaron ejecutar su condena.

A principios de esta semana, la reclusa recuperó la conciencia y comenzó a hablar, después de permanecer internada desde el fallido procedimiento.

Sus representantes legales confirmaron que, pese a recibir el alta hospitalaria, la mujer todavía necesita atención médica.

“Ella agradece a los socorristas y a su equipo médico por la atención brindada en estas circunstancias excepcionales. Continúa recibiendo atención médica en la prisión y seguiremos de cerca su recuperación”, señalaron los abogados en una declaración difundida este sábado.

La condena por el asesinato de Colleen Slemmer

Pike tenía 18 años cuando, en 1995, participó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, en el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien había conocido en un programa de capacitación laboral destinado a jóvenes de bajos ingresos.

La víctima fue golpeada, torturada y asesinada con heridas de arma blanca, hechos por los que Pike fue condenada a muerte.

Tras permanecer cerca de 30 años encarcelada, el estado de Tennessee intentó ejecutar la sentencia el pasado 30 de septiembre, mediante la administración de pentobarbital.

Sin embargo, la mujer sobrevivió al procedimiento y fue trasladada a un hospital en estado crítico.

Su recuperación abrió un escenario excepcional en el sistema penitenciario estadounidense. Los antecedentes disponibles señalan que se cree que Pike sería la única persona que ha sobrevivido a un intento de ejecución mediante inyección letal, aunque esa condición no cuenta con una confirmación independiente en las fuentes proporcionadas.

Por ahora, sus abogados han confirmado únicamente su regreso a prisión y la continuidad del tratamiento médico.