Papa León XIV rechaza la pena de muerte en medio de cuestionado anuncio por próxima ejecución pública en EE.UU

El Papa León XIV se pronunció este domingo sobre la pena de muerte, tras la determinación de transmitir en vivo el fusilamiento de un condenado en Estados Unidos. “El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital”, enfatizó el Sumo Pontífice.

Nidal Malik Hasan, expsiquiatra del Ejército de EE.UU., fue condenado a la pena capital por el asesinato de 13 soldados en el 2009, en una base militar en Fort Hood, Texas. Está actualmente en el Cuartel Disciplinario del país norteamericano, donde se mueve en una silla de ruedas tras quedar incapacitado de la cintura para abajo cuando la policía militar lo detuvo y sus balas lo alcanzaron.

Su ejecución estará en manos de un pelotón de fusilamiento en diciembre. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que sería pública y posteriormente, como consignó The Guardian, el Pentagono señaló que se retransmitiría en directo, decisiones que ya han levantado diferentes cuestionamientos.

En ese contexto, el Papa León XIV manifestó en su cuenta de X que “la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”. Del mismo modo, recalcó que “ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse”.

La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital: ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 10, 2026

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló que esta emisión equivaldría a una ejecución pública y que “vulneraría la prohibición absoluta de la tortura”, además de constituir una violación del derecho a la vida.