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    Al menos 12 muertos deja ataque ruso con bombas sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, vinculó directamente este ataque con el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel.

    Por 
    Europa Press
    Fotografía referencial dedejaataques rusos en la región ucraniana de Zaporiyia. Imagen @jurgen_nauditt en X.

    Al menos 12 personas fallecieron, incluidos tres menores, durante la madrugada de este sábado en un ataque con bombas de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Zaporiyia, en el que fue afectado un edificio residencial de cinco pisos, según informaron las autoridades regionales.

    “Lamentablemente se ha confirmado la muerte de doce personas, incluidos tres niños (...). Otras 14 personas han resultado heridas y dos de ellas tienen pronóstico crítico. Los médicos luchan por salvarles la vida”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje publicado en redes sociales.

    Zelenski vincula directamente este ataque con el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel.

    “Hoy Rusia ha expresado su gratitud por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios de viviendas de Zaporiyia”, indicó.

    “Lo de anoche confirma una vez más que en Rusia se toman cualquier relajación de la presión como un mensaje de que pueden seguir atacando, de que pueden seguir lanzando bombas sobre las ciudades”, afirmó.

    Por eso pidió señales diferentes, para que Rusia entienda que debe parar la guerra, que sienta pérdidas y mencionó en ese sentido los ataques ucranianos de larga distancia sobre objetivos rusos.

    Labores de rescate

    El ataque causó daños en edificios residenciales, infraestructuras e instalaciones ferroviarias.

    El jefe interino de la Administración Militar de la provincia, Mijailo Semikin, dijo que los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en Zaporiyia.

    El anuncio llega después de que las fuerzas ucranianas alertaran, en torno a las 5.00 horas (hora local), de que aviones tácticos rusos habían lanzado bombas planeadoras sobre la ciudad de Zaporiyia.

    Por el momento, se desconoce el alcance total de los daños materiales causados por el ataque, que se produce apenas un día después de otra agresión con bombas aéreas guiadas del Ejército ruso, que impactaron también en zonas residenciales de Zaporiyia, matando al menos a una persona e hiriendo a otras siete, entre ellas un niño, según informó la víspera el diario The Kiev Independent citando a funcionarios regionales.

    Más sobre:Guerra en UcraniaRusiaUcraniaZaporiyia

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