Reactivan licitación de obras habilitantes para Puerto Exterior de San Antonio

La estatal Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) anunció el inicio de un nuevo proceso de licitación de las obras habilitantes de Puerto Exterior, luego de que la actual administración dejara sin efecto en julio pasado la subasta internacional llevada adelante por las autoridades del gobierno pasado.

Calificada como la mayor obra de infraestructura portuaria en la historia de Chile, que demandaría inversiones por más de US$4 mil millones, había generado alertas en Estados Unidos ante la posibilidad de que se adjudicara a un consorcio chino.

Esta fase inicial, que forma parte de la reestructuración de los procesos licitatorios de Puerto Exterior, considera el desarrollo de la ingeniería de detalle y la construcción de dos caminos correspondientes a las conexiones norte y sur.

En julio, EPSA había decidido dividir el proceso licitatorio en dos independientes: uno enfocado en las obras de abrigo y otro en las obras habilitantes, con el fin de gestionar mejor los riesgos y facilitar la participación de contratistas locales.

La venta de bases de este proceso se extenderá desde el 13 de octubre hasta el 12 de noviembre del presente año. Para ejecutar estas obras, EPSA cuenta con un financiamiento inicial de US$50 millones aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El presidente de EPSA, Sergio Merino, dijo que la empresa seguirá avanzando en las gestiones destinadas a financiar las demás etapas del proyecto, así como en la preparación de las bases de licitación de la construcción del molo de abrigo.

A la licitación desechada habían precalificado empresas internacionales como Van Ooord de Países Bajos, Jan de Nul de Bélgica, el consorcio español Dragados-Sacyr y dos grupos chinos: China Railway Construction Corporation y China Harbour Engineering Company.