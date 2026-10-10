Carabineros detiene a seis sujetos por robo de vehículo en Ñuñoa

Tras el robo de un vehículo motorizado en Ñuñoa, seis individuos fueron detenidos por Carabineros de Chile.

La captura ocurrió al rededor de las 23.40 horas, cuando funcionarios de la 18ª Comisaría de la comuna iniciaron el seguimiento de un automóvil en la intersección de Av. Irarrázaval con Av. Américo Vespucio. Minutos antes, ese mismo auto había sido objeto de robo con violencia en Simón Bolívar con Brown Norte.

De acuerdo con Carabineros, fueron seis los hombres que, a pie, protagonizaron el robo . El dueño del auto, de 33 años, habría sido pateado en el piso e intimidado con un arma de fuego.

Según explica el teniente Francisco Cabezas, oficial de ronda Prefectura Santiago Oriente, el seguimiento se ejecutó con el conocimiento de los uniformados respecto a las rutinas que mantienen los delincuentes. El equipo “los habría esperado después de este robo en la intersección”, hecho seguido por una persecución que se extendió por tres cuadras.

El seguimiento concluyó cuando el vehículo sustraído no respetó la luz roja de un semáforo y colisionó con un bus de locomoción colectiva. En este último no había pasajeros, solo un conductor que no resultó con lesiones.

El automóvil robado sí resultó con daños de consideración y sus seis ocupantes fueron detenidos. En el proceso también se incautó un revólver a fogueo sin modificar.

“Dos de los delincuentes terminaron atrapados dentro del vehículo y Carabineros logró la detención de los otros cuatro ocupantes, quienes intentaron huir del lugar, pero fueron rápidamente detenidos. En cuanto a las otras dos personas que se encontraban al interior del vehículo, tuvieron que ser rescatadas por Bomberos, quienes lograron sacarlos, los subieron a una ambulancia de SAMU y fueron trasladados hasta el Hospital del Salvador”, detalla Cabezas.

El mayor de los imputados mantiene lesiones graves con múltiples fracturas. Otro resultó con una lesión más leve. La víctima, por su parte, también tiene lesiones de carácter leve.

Se capturó a cinco personas de nacionalidad chilena, cuatro de ellas con antecedentes y una con una orden vigente por porte de arma prohibida. Sus edades son 23, 19, 17, 17, 15 y 16 años. El sexto aprehendido corresponde a un ecuatoriano de 16 años, también con antecedentes pero sin órdenes vigentes.

Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, que dispuso el trabajo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la mencionada comisaría, para el peritaje del vehículo, levantamiento de cámaras, empadronamiento de testigos y tomas de declaraciones.