Carabineros allana cuatro domicilios utilizados para el microtráfico en Renca y detiene a cuatro personas

Cuatro domicilios en Renca utilizados para el microtráfico fueron intervenidos por el Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros. Se concretaron cuatro detenciones durante el operativo.

Los allanamientos fueron realizados en la población Lo Velázquez, con órdenes judiciales de entrada y registro a partir de denuncias que realizaron vecinos al Fono Drogas 135, canal para entregar información relacionada con este tipo de ilícitos.

Fue “una investigación de varios meses a la fecha, en conjunto con el Ministerio Público, donde se logró determinar estos puntos de venta”, relató la capitán María Belén Galaz, del Departamento OS7.

Las intervenciones del personal de la Sección de Microtráfico del OS7, más funcionarios de diferentes especialidades, resultaron en la aprehensión de tres hombres de 26, 23 y 23 años, más una mujer de 66, sin antecedentes penales. Todos los capturados son chilenos.

Carabineros incautó tres kilos y 788 gramos de marihuana en los domicilios registrados, más 97 gramos de pasta base de cocaína, 14 gramos de clorhidrato de cocaína y 140 gramos de creatina. En paralelo, decomisaron $487.450 en efectivo y otras especies asociadas a la actividad ilícita.

Tanto los detenidos como la droga incautada fueron puestos a disposición del Ministerio Público.