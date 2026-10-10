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    Quién es Borja de Matías, el candidato para suceder a José María Buljubasich como gerente deportivo de la UC

    El español ha pasado por las áreas de análisis y scouting de clubes de Inglaterra, Estados Unidos, España y Argentina.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Quién es Borja de Matías, el principal candidato para suceder a José María Buljubasich como gerente deportivo de la UC. Foto: Cented Academy

    La UC afina los detalles para la llegada de su próximo gerente deportivo tras la salida de José María Buljubasich. El exarquero terminó su ciclo de 16 años en el cargo por decisión del directorio de Cruzados que lidera Matías Claro. La institución avanza en la búsqueda al responsable de dirigir el área deportiva y participar en la planificación del plantel para 2027.

    Uno de los candidatos que toma fuerza es Borja de Matías. Si bien es periodista de profesión, cuenta con una trayectoria que abarca análisis de rendimiento, preparación de partidos y evaluación de jugadores. Por una década ha trabajado en cuerpos técnicos y departamentos de captación.

    De la televisión a los cuerpos técnicos

    Antes de trabajar en clubes, fue comentarista en DirecTV. En una entrevista con la revista Panenka en 2020 reveló que había comenzado estudios de ingeniería. En esa instancia también daba a conocer que desde adolescente elaboraba por iniciativa propia informes de jugadores. Es coautor del libro Del gol de Zarra al gol de Iniesta, junto con David Guerra.

    Su trabajo en clubes comenzó en 2015, cuando integró al cuerpo técnico de Mauricio Pellegrino en Independiente de Avellaneda. La primera labor que tuvo era de analista de video. Ahí se encargaba de revisar imágenes y reunir información para la preparación de los partidos.

    Borja de Matías en su etapa en el Sporting de Gijón. Foto: @realsporting

    Con Pellegrino llegó al Alavés de España, donde trabajó durante tres temporadas en el departamento de análisis. Tras la salida del técnico, se quedó en el club, bajo el alero de los entrenadores Luis Zubeldía, Giovanni De Biasi y Abelardo Fernández. En 2019 pasó a Chicago Fire, de la MLS. En Estados Unidos fue jefe del departamento de scouting del club hasta febrero de 2021 y luego continuó como ojeador hasta abril de ese año.

    Tras su paso por Norteamérica, retornó a Europa: en mayo de 2022 se incorporó al Sporting de Gijón como ayudante de Abelardo Fernández.

    En 2023 fue contratado por Newcastle United para trabajar de scouting. Su última experiencia empezó en 2025, cuando se integró Al Qadsiah, de Arabia Saudita. También detectando talento emergente en el departamento de scouting.

    La estructura que prepara la UC

    La búsqueda del sucesor de Buljubasich coincide con una reorganización de la UC. Javier Furwasser asumió la jefatura de la secretaría técnica y Francisco Toledo llegó en septiembre para liderar la oficina de inteligencia y análisis de datos. La intención de Cruzados es utilizar ambas áreas en el seguimiento de futbolistas y en la evaluación de contrataciones, bajo la coordinación del próximo gerente deportivo.

    Buljubasich había asumido ese puesto en 2010. Durante su gestión, el primer equipo de Universidad Católica obtuvo siete títulos de Primera División, cuatro Supercopas y una Copa Chile. Si es elegido, De Matías pasaría desde funciones de análisis y captación a una posición que ahora contempla coordinación de equipos de trabajo, definición de prioridades deportivas y participación en decisiones sobre la conformación del plantel.

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