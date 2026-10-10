Pasando por Zamorano, Alexis y el equipo femenino: el idilio del Sevilla con Chile que se estira tras el fichaje de una promesa

Alexis Sánchez y Millaray Cortés, posando con la camiseta de la Roja, coincidieron en el Sevilla.

El Sevilla, uno de los más tradicionales equipos del fútbol español, nuevamente posó su mirada en el talento nacional. Esta vez, concretó el fichaje de una joven promesa local.

Se trata de Renato Morales, mediocampista de 18 años, formado en Cobresal, quien fue oficializado como flamante incorporación para la cantera del equipo andaluz. Estuvo a prueba en las series menores durante 2025, a los 17 años. En ese lapso logró compartir con Alexis Sánchez, quien lo apadrinó en Nervión.

“Renato Morales se une al Juvenil D del Sevilla FC para continuar su desarrollo como futbolista y afrontar una nueva etapa en su carrera deportiva. El jugador chileno llega a la cantera sevillista a través del Programa de Alto Rendimiento, dando así el paso de competir fuera de su país por primera vez”, detalló la institución.

También destacaron los atributos del volante: “Entre sus principales cualidades destaca su visión de juego, una característica que le permite interpretar diferentes situaciones en el terreno de juego y encontrar soluciones para sus compañeros. A esto se suma su habilidad para realizar pases entre líneas y su destreza en el uno contra uno, recursos que buscará seguir desarrollando durante su etapa en Sevilla”.

La incorporación de Morales, categoría 2008, viene a estirar un idilio que se ha forjado entre el club de Nervión y el fútbol chileno, uno que ha transitado por diferentes épocas, tanto en la categoría masculina como en la femenina. No está de más mencionar que el actual capitán del primer equipo sevillista es Gabriel Suazo.

Desde Zamorano, hasta Alexis y Suazo

Esta historia comenzó con el fichaje de Iván Zamorano, a inicios del siglo pasado. En 1990, el club andaluz, que entrenaba Vicente Cantatore, adquirió a Bam Bam, procedente del St. Gallen suizo, por 2,5 millones de dólares. El goleador estuvo dos temporadas, donde jugó 66 partidos y convirtió 23 tantos. Le sirvió de plataforma para saltar al Real Madrid, en 1992.

Iván Zamorano, durante su paso por el Sevilla.

Con el paso de los años, llegó la chance de Gary Medel. Luego de su etapa en Boca Juniors, en enero de 2011 fue fichado por el Sevilla a cambio de 3,5 millones de euros, siendo el primer paso de su carrera en Europa. Durante dos temporadas y media, el Pitbull registró un total de 94 partidos, convirtiendo nueve goles. Su temporada más prolífica fue la 2012-2013, con siete aciertos. Tras pasar por LaLiga, el canterano de la UC saltó a la Premier League.

El tercero en la lista es Bryan Rabello, quien fue anunciado como refuerzo sevillista en junio de 2012, tras finalizar su contrato en Colo Colo. Firmó por cinco años e inscrito en el equipo filial (Sevilla Atlético). En el primer equipo disputó un total de 18 partidos, con un gol. Pese a que en su palmarés se contabiliza el título de la Europa League 2014, su impacto en Sevilla fue escaso.

En la temporada pasada, recaló en Nervión Alexis Sánchez, donde iba a cerrar su periplo por Europa. En un curso donde debió lidiar con el fantasma del descenso, pudo ayudar al objetivo de mantener la categoría. Durante 2025-2026 jugó 30 partidos y anotó cuatro tantos.

Coincidió con Gabriel Suazo, otro fichaje de la liga pasada, cuando Matías Almeyda estaba al mando. En su primera temporada jugó 30 partidos, entre el torneo de Primera y la Copa del Rey. El seleccionado nacional atraviesa por su segunda campaña en Andalucía con otro estatus, al ser el capitán para el DT Luis García Plaza. Hasta la fecha, suma siete presentaciones en el curso 26-27.

Alexis Sánchez y Renato Morales compartieron en el Sevilla.

El equipo femenino

El nexo del fútbol chileno con el Sevilla también se ha manifestado en la rama femenina. Cinco futbolistas nacionales han utilizado la camiseta blanquirroja.

Las primeras fueron Francisca Lara y Karen Araya. ‘Pancha’ estuvo en Nervión entre 2018 y 2020, antes de saltar a Francia. En el caso de su histórica compañera en la Roja, entre 2018 y 2019 tuvo su primera pasada por la institución. Luego, tendría una segunda estadía en 2022 (actualmente está en Universitario de Lima).

Otra histórica de la Selección como Yanara Aedo tuvo su estadía por el Sevilla en la temporada 2019-2020. Para la campaña siguiente se unió Javiera Toro. La lateral arribó en 2020 y estuvo hasta 2022.

La última fue Millaray Cortés. En 2024, la mediocampista dejó la UC y fichó en España. En su primera etapa jugó 23 partidos e hizo dos goles en la Liga F. Luego, en la 25-26 disputó 19 encuentros y volvió a convertir dos tantos. Y en la campaña actual dio el salto hacia Italia. Porque la Fiorentina ejecutó la cláusula de rescisión y se la llevó para el Calcio, donde ya debutó.