SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Radares meteorológicos: qué son y cómo podrían ayudar a anticipar fenómenos como el aluvión en Las Condes

    El aluvión en Las Condes reabrió el debate sobre la falta de una red nacional de vigilancia meteorológica. Estos equipos permiten seguir tormentas y lluvias intensas con mayor precisión, pero su instalación requiere inversiones millonarias.

    Por 
    Felipe Rivera
    Radares meteorológicos: qué son y cómo podrían ayudar a anticipar fenómenos como el aluvión en Las Condes

    El aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, el pasado jueves volvió a instalar la discusión sobre la necesidad de incorporar radares meteorológicos en Chile, una tecnología que permitiría mejorar el monitoreo de lluvias intensas y tormentas de rápida evolución.

    Tras la emergencia, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, planteó la necesidad de invertir en estos instrumentos. En paralelo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que el Ejecutivo está evaluando fórmulas para avanzar en su adquisición e instalación, aunque advirtió que se trata de una inversión de alto costo.

    Las dificultades para anticipar el impacto específico del fenómeno también quedaron reflejadas en las declaraciones de la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián. “No hubo tiempo de poder anticipar una condición así, aun cuando este sistema frontal se venía monitoreando, informando a la ciudadanía con mucha anticipación”, señaló.

    Qué son, cómo funcionan y por qué resultan relevantes para el país

    Los radares meteorológicos son instrumentos que permiten detectar y seguir precipitaciones mediante la emisión de ondas electromagnéticas que interactúan con gotas de lluvia, partículas de hielo y otros elementos presentes en la atmósfera.

    A partir de las señales que regresan al equipo, es posible estimar dónde se están produciendo precipitaciones, cuál es su intensidad y cómo se desplazan.

    Su principal ventaja es que permiten observar fenómenos localizados que pueden resultar difíciles de identificar con suficiente precisión mediante los modelos meteorológicos convencionales.

    El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, explicó a La Tercera que esta tecnología resulta especialmente útil frente a tornados, trombas marinas y nubes convectivas, capaces de producir tormentas eléctricas y precipitaciones intensas durante períodos breves.

    Según el especialista, aunque los modelos disponibles permiten identificar las zonas donde podrían desarrollarse estos fenómenos, determinar su ubicación exacta sigue siendo complejo. “Precisar dónde, en una comuna, con la tecnología que tenemos actualmente es difícil”, sostuvo.

    Radares meteorológicos: qué son y cómo podrían ayudar a anticipar fenómenos como el aluvión en Las Condes X @invapargentina

    El problema adquiere especial relevancia, dice, en sectores cordilleranos, donde la red de estaciones de observación meteorológica presenta limitaciones de cobertura.

    En ese escenario, los radares permitirían ganar tiempo frente a la aproximación de tormentas intensas. “Sí pueden ayudar a prevenir, aunque sea con minutos”, explicó Zúñiga, quien señaló que, dependiendo de la trayectoria de las nubes, estos instrumentos podrían entregar hasta aproximadamente media hora de anticipación para identificar los sectores donde podrían registrarse precipitaciones intensas.

    El meteorólogo agregó que Chile dispone de herramientas para detectar tormentas eléctricas, pero estas no permiten conocer necesariamente la cantidad de agua que transportan las nubes. Los radares, en cambio, aportarían esa información y permitirían mejorar el seguimiento de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos.

    Una idea que no es nueva

    Zúñiga recordó que a raíz de los tornados que afectaron en 2019 a la región del Biobío y que dejaron una persona fallecida en Talcahuano. El entonces gobierno de Sebastián Piñera encargó un estudio para evaluar la instalación de una red nacional de radares.

    La propuesta en ese entonces contemplaba ocho equipos fijos y la posibilidad de incorporar otros dos móviles, utilizando la tecnología de banda C y doble polarización.

    De acuerdo con las estimaciones en aquella época, cada equipo tenía un valor aproximado de 3 millones de dólares, considerando únicamente el instrumento.

    El proyecto estudiado en 2019 no llegó a concretarse. Zúñiga explicó que la iniciativa quedó en una etapa preliminar y que posteriormente debieron priorizarse otros recursos, en un contexto marcado por el estallido social y la pandemia.

    Actualmente, explicó el meteorólogo, se está analizando la factibilidad de incorporar nuevas herramientas de monitoreo, eventualmente mediante radares móviles como primera etapa, antes de avanzar hacia un sistema de mayor cobertura.

    Radares meteorológicos: qué son y cómo podrían ayudar a anticipar fenómenos como el aluvión en Las Condes X @Inumet_

    Lee también:

    Más sobre:RadaresNacionalLluviasLas CondesAluviónDesastres

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Calle Capuchinos pasa a llamarse “Bombero Mártir Elías Cares Squiff” a 50 años de su muerte

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Lo más leído

    1.
    Las Condes prepara restricciones: alcaldesa suspende voluntariado municipal

    Las Condes prepara restricciones: alcaldesa suspende voluntariado municipal

    2.
    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    Alud de barro en mina El Teniente: un trabajador fue auxiliado y otros dos están en proceso de ser rescatados

    3.
    Casi 200 carabineros terminan curso de formación en DD.HH. en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    Casi 200 carabineros terminan curso de formación en DD.HH. en la Facultad de Derecho de la U. de Chile

    4.
    Muere Juan Aliste Vega, exlautarista condenado por asesinato del cabo Luis Moyano

    Muere Juan Aliste Vega, exlautarista condenado por asesinato del cabo Luis Moyano

    5.
    Hospital Van Buren entrega nuevo balance tras accidente de bus de orquesta: tres pacientes permanecen internados

    Hospital Van Buren entrega nuevo balance tras accidente de bus de orquesta: tres pacientes permanecen internados

    6.
    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Un octubre histórico: los récords de lluvia que ha dejado el paso del sistema frontal

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por el amistoso femenino

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 11 de octubre: toda la red disponible

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte
    Chile

    Abogado de Aliste Vega apunta a penal de Rancagua y evalúa acciones legales contra el Estado tras su muerte

    Accidente en Ruta 5 Norte en Chañaral deja un fallecido y obliga a cortar el tránsito

    Muerte de Aliste Vega reabre debate por indultos: de exigir “celeridad” en tramitación a advertir límites por lesa humanidad

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027
    Negocios

    Biministro Mas dice que no esperaba que existiría hoy un escenario económico adverso, pero proyecta un repunte para 2027

    Los grandes fondos de inversión bajan su exposición en Socovesa

    Jurado define a ganadores del Premio Impulsa Liderazgo

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones
    Tendencias

    Por qué el entrenamiento de fuerza es clave para un envejecimiento saludable, según investigaciones

    Cómo las bacterias “entrenan” al intestino para combatir la inflamación

    Vivianne Dietz es la nueva embajadora de Dior Beauty en Chile tras su paso por Paris Fashion Week

    Los piratas arrollan al líder: Colo Colo se derrumba ante un gran Coquimbo y cae después de seis meses en el Torneo Nacional
    El Deportivo

    Los piratas arrollan al líder: Colo Colo se derrumba ante un gran Coquimbo y cae después de seis meses en el Torneo Nacional

    Cobreloa pone en riesgo el liderato de la Primera B tras perder contra Deportes Copiapó

    Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “Era importantísimo volver con una victoria y jugando con este nivel”

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple
    Tecnología

    Review del Mac mini M6: qué puede hacer el pequeño computador de Apple

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026
    Cultura y entretención

    La artista visual Natalia Babarovic gana el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026

    Emmanuel Carrère: “Espero que a partir de esta vida particular que es la mía pueda decir algo que conmueva a otras personas”

    Anne Carson, Premio Nobel de Literatura: la memoria de su paso por Chile y el impacto de una obra audaz

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania
    Mundo

    Perú decreta prisión preventiva para acusado de reclutar ciudadanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

    Hutíes amenazan con nuevos ataques contra aeropuertos de Arabia Saudita tras ofensiva que dejó 12 muertos en Riad

    Nuevo aluvión en Nepal deja al menos cinco desaparecidos y cerca de 40 viviendas destruidas

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta
    Paula

    Mujeres, política y machismo: La cazuela no tiene segunda vuelta

    Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?