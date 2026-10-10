Sigue la crisis: Tottenham salva el empate ante Manchester United, pero no logra escapar del sótano de la Premier League

Después de una larga fecha FIFA, el fútbol de clubes está de vuelta. En la Premier League, eso sí, se mantuvo la tónica en la parte baja. Tottenham Hotspur, que llegaba a esta jornada como colista, volvió a quedar hundido en el sótano del certamen inglés al solo lograr un tardío empate por 1-1 en su visita a Manchester United.

Los Spurs, que apenas tenían dos puntos en cinco fechas, tenían que sacar un resultado positivo en Old Trafford si es que querían escapar de la crisis que atraviesan. Del lado de los Diablos Rojos, en tanto, el panorama no era tan distinto, porque tampoco han logrado despegar a pesar de las expectativas que se posaban sobre Michael Carrick: aparecían con cinco unidades de 15 posibles.

Por todo lo que estaba en juego, el compromiso se tornó de dientes apretados. De hecho, recién en el segundo tiempo fue el momento para que ambos equipos consiguieran romper el marcador luego de varios pasajes de refriega y nerviosismo. Con ello, al cabo del minuto 73, ocurrió el primer desequilibrio: el camerunés Bryan Mbeumo anotó el gol que ilusionaba a los mancunianos.

A esa altura el resultado parecía encaminado, más aún con la expulsión del uruguayo Rodrigo Bentancur (79′) que dejaba a los Spurs con 10 hombres a pocos minutos del final. Sin embargo, como muestra de la desconexión que suelen tener los pupilos de Carrick, lo peor llegó sobre el cierre: Dominic Solanke, con un tibio cabezazo, le alcanzó a ganar la posición a Lisandro Martínez y selló el 1-1 definitivo.

Con esta repartición de puntos -que poco les sirve a ambos equipos- la tabla ya empieza a mostrar una tendencia: el Manchester United está lejos de pelear por el torneo, con seis puntos y ubicándose en el 12° lugar; mientras el Tottenham sigue sin ganar en toda la temporada con un pobre saldo de tres unidades y un magro 18° puesto.

Arsenal y Chelsea cumplen

A diferencia de estos clubes, hay otros del Big Six que sí cumplieron durante este sábado. El Arsenal, por ejemplo, volvió a la cima de la tabla (a la espera de lo que haga Manchester City) tras derrotar por 2-1 a Leeds United, con remontada incluida.

Los Gunners comenzaron cayendo en los 55′ con gol de James Justin, sin embargo, reaccionaron en una ráfaga de ocho minutos con las conquistas de Riccardo Calafiori y Bruno Guimaraes, en los 62′ y 70′, respectivamente.

El Chelsea, por su parte, arrolló al Bournemouth en un 5-1 marcado por el festival ofensivo de Jordan Henderson y Joao Pedro, que anotaron un doblete cada uno. El tanto restante lo hizo Morgan Rogers, mientras el descuento de los Cherries fue de Evanilson.