Hombre muere tras ingresar a recinto de tigres en parque de Inglaterra: recinto fue evacuado

Un hombre murió este sábado 10 de octubre luego de ingresar al recinto de los tigres del Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado cerca de la ciudad de Doncaster, en el norte de Inglaterra.

La Policía de South Yorkshire informó que recibió una alerta a las 13:35 horas, luego de que se reportara la presencia de una persona al interior del espacio destinado a los felinos.

Tras el aviso, equipos de emergencia acudieron al establecimiento para asistir al hombre, quien presentaba heridas de gravedad.

“Los servicios de emergencia acudieron al lugar y, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, se certificó el fallecimiento del hombre allí mismo”, señalaron las autoridades policiales.

La policía también confirmó que el tigre involucrado en el incidente resultó ileso y permaneció dentro de su recinto, por lo que descartó que existiera algún riesgo adicional para el público.

En paralelo, las autoridades informaron que la familia de la víctima ya fue notificada y se encuentra recibiendo apoyo de funcionarios especializados.

Parque fue evacuado y permanecerá cerrado

Tras lo ocurrido, el Yorkshire Wildlife Park activó sus protocolos de emergencia y procedió a evacuar sus instalaciones mientras los equipos policiales y de rescate trabajaban en el lugar.

Desde el establecimiento confirmaron que se había registrado un “incidente grave” en uno de los recintos destinados a los tigres y anunciaron que el parque permanecerá cerrado durante el resto del sábado y el domingo.

Por su parte, la policía llamó a la ciudadanía a no compartir las imágenes del incidente que comenzaron a circular por internet, debido a su contenido impactante.

Los funcionarios policiales continuaron realizando diligencias para esclarecer las circunstancias en que el hombre ingresó al recinto de los animales.