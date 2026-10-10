Cuarta derrota seguida: Wanderers ahora cae con Curicó Unido y retrocede en la pelea por el ascenso

Para sostener el sueño del título de la Liga de Ascenso y así alcanzar el cupo directo a la Primera División de 2027, Santiago Wanderers necesitaba sumar de a tres. A estas alturas del campeonato, pasa a un segundo plano la forma. Lo que importa es el resultado. Más aún para los caturros, luego de tres derrotas seguidas. Este sábado, en el estadio Elías Figueroa Brander, nuevamente falló. Estira su mala racha al caer en casa 2-1 ante Curicó Unido.

El equipo de Francisco Palladino supo estar en la cima de la clasificación hace unas semanas, sin embargo se enredó al entrar en una espiral de malos resultados: tres caídas consecutivas, todas como visitante (ante Temuco, Cobreloa y Recoleta). La presión también recaía por la victoria de Magallanes sobre los recoletanos, en el primer turno del día. Esto hizo que Wanderers entrara a su partido en el cuarto lugar de la tabla.

En el caso de los curicanos, necesitaban los puntos para alejarse del fondo de la tabla, que hoy tiene como inquilino a sus vecinos de Rangers.

En un encuentro de arranque trabado, donde ninguno fue claramente superior al rival, Curicó no le prestaba la pelota al local, cuya novedad era la titularidad de Jorge Luna. El 10 argentino volvió a estar desde el inicio luego de cinco meses, en el partido donde cumplió 100 presencias con la camiseta verde.

El primer acercamiento de los porteños fue en los 16′, con un cabezazo desviado de Marcos Camarda. El ariete, posteriormente, iba a salir prematuramente. Sin hacer grandes merecimientos, a través de una pelota detenida iba a romper la paridad. En los 18′, Pedro Navarro puso el 1-0 wanderino, mediante un remate de zurda que da un bote y supera por arriba al portero Vergara. El lateral izquierdo conectó un córner de Leandro Navarro.

Pese a tener la diferencia a su favor, el cuadro de Valparaíso no tomó las riendas del encuentro. El trámite siguió repartido. Palladino tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión de Camarda, quien debió ser reemplazado por el joven Christian Silva, goleador de la Libertadores Sub 20 y quien le anotó al Real Madrid en la Copa Intercontinental.

Para el complemento, Wanderers prefirió afianzar una postura de contraataque, buscando las salidas rápidas que le brindan los balonazos de Jorge Luna. No se generó ocasiones concretar para aumentar el marcador. En los 65’, contó con un tiro libre peligroso cerca del área, pero Leandro Navarro elevó. Solo un gol de diferencia le daba incertidumbre al final del juego.

Gracias al balón parado, Curicó Unido logró el empate. En los 72′, tiro libre ejecutado por Cristopher Medina y Enzo Ormeño peina el balón para el 1-1. El meta Bayron Martínez quedó sin reacción. Golpe al mentón para los caturros.

No le quedaba más remedio a los porteños que reaccionar, empezando a meter la pelota al área, pero sin resultado. Ya no contaba, por ejemplo, con el juego aéreo de Camarda. Si Wanderers no finalizaba bien sus avances, Curicó sí lo hizo. En los 83′, Nicolás Fernández anotó un golazo para el 2-1 tortero. Fue apilando rivales y definió con un disparo ajustado. Incredulidad en Playa Ancha.

Ante la desesperación por dar con el empate, Sergio Felipe se fue a jugar de 9. No dio efecto. Wanderers tiene su cuarta derrota al hilo, hipotecando gran parte de sus chances del ascenso directo. Porque entra a depender de otros resultados. Los verdes quedan en el cuarto puesto con 44 puntos, a 4 del líder Cobreloa (48), con un partido más.

Los mineros visitan mañana a Deportes Copiapó. El segundo es San Luis de Quillota, con 47, que este lunes feriado enfrenta a Puerto Montt, en Chinquihue. Y Magallanes arremete en la tercera posición, con 46.