Prisión preventiva para imputado por homicidio de hombre apuñalado en Chillán

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó este sábado la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto imputado por el homicidio de un hombre en Chillán, Región de Ñuble.

Cerca de las 7.15 horas del pasado 3 de octubre, el imputado, identificado como Féliz Hernández, abordó a la víctima en la intersección de Santa Lucía con Pasaje Cerro Puntiagudo, en el sector Lomas de Oriente II, donde lo apuñaló en el tórax.

La víctima, identificada como Jorge Gutiérrez Martínez, fue trasladada al hospital de Chillán, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La fiscal de Chillán, Ingrid Urrutia, detalló que el tribunal acogió los alegatos de la Fiscalía sobre el “peligro para la seguridad de la sociedad” que constituye el imputado.