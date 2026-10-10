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    Diputados de oposición piden declarar persona non grata a embajador de EE.UU. y cuestionan tono del canciller

    Los parlamentarios de la oposición indicaron que la postura de “pasividad” de Perez Mackenna pone “en riesgo la soberanía de Chile y su imagen en el exterior como Estado independiente y soberano”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Diputados de oposición exigen declarar persona non grata a embajador de EE.UU. y cuestionan tono del canciller Dedvi Missene

    Un grupo de diputados de oposición emplazó al ministro de Relaciones Exterior, Francisco Pérez Mackenna, a “cumplir con sus deberes constitucionales” y declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

    A través de una carta firmada por 14 diputados desde el Partido Comunista (PC) hasta la Democracia Cristiana (DC), expresaron “profunda preocupación” por el tono del canciller ante los nuevos cuestionamientos de Judd sobre la soberanía del estrecho de Magallanes.

    Fue el pasado miércoles que Judd expresó “no hay una Antártica que pertenezca a Chile” durante su participación en el Día del Comercio Global 2026, organizado por CSAV.

    Ante esto, los parlamentarios de la oposición indicaron que la postura de “pasividad” de Pérez Mackenna pone “en riesgo la soberanía de Chile y su imagen en el exterior como Estado independiente y soberano”.

    Diputados de oposición exigen declarar persona non grata a embajador de EE.UU. y cuestionan tono del canciller Pablo Vásquez R.

    Asimismo, acusaron a Judd de intervenir “abiertamente sobre asuntos internos de nuestro país, decisiones soberanas del Estado chileno y materias vinculadas con nuestros intereses estratégicos y territoriales”.

    Ante la “sucesión de pronunciamientos” sobre las decisiones internas de Chile, los parlamentarios acusaron que el canciller está incumpliendo su deber constitucional de defender la soberanía nacional al promover la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas.

    “Frente a estas graves vulneraciones, corresponde a un Estado soberano que califique al Embajador Judd como persona non grata, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 numeral 1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, indicaron en la carta.

    Asimismo, los legisladores acusaron canciller de no entregar información suficiente sobre la adhesión al Escudo de las Américas y sus eventuales implicancias para la soberanía nacional en la interpelación del pasado 28 de septiembre.

    Los dichos sobre la soberanía chilena en la Antártica abrieron un nuevo flanco dentro de la Cancillería tras la interpelación de Pérez Mackenna y las reiteradas polémicas que ha atravesado la cartera durante los últimos meses.

    Es así que los parlamentarios exigieron a Pérez Mackenna cumplir sus deberes constitucionales y entregar a la Cámara los antecedentes del acuerdo.

    En ese sentido, la declaración fue suscrita por Luis Cuello (PC), Nelson Venegas (PS), Nathalie Castillo (PC), Patricio Pinilla (DC), Consuelo Veloso (FA), Daniela Serrano (PC), Gael Yeomans (FA), Lorena Fries (FA), Juan Santana (PS), Lorena Pizarro (PC), Gonzalo Winter (FA), Boris Barrera (PC), Ana María Gazmuri (AH) y Emilia Nuyado (PS).

    Diputados de oposición exigen declarar persona non grata a embajador de EE.UU. y cuestionan tono del canciller Dedvi Missene

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