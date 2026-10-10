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    Cierran temporalmente Sistema Integrado Cristo Redentor por inestabilidad climática en alta cordillera

    La medida regirá desde las 16.00 hasta las 23.59 horas de este sábado 10 de octubre para todo tipo de vehículos. Desde las 00.00 horas del domingo 11 se habilitará únicamente el tránsito internacional de transporte de carga terrestre desde Chile hacia Argentina.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cierran temporalmente Sistema Integrado Cristo Redentor por inestabilidad climática en alta cordillera

    El Sistema Integrado Cristo Redentor tendrá un cierre temporal durante este sábado 10 de octubre, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera y sus eventuales efectos sobre la transitabilidad segura de los usuarios.

    La determinación fue informada tras una reunión del Comité de Coordinación Chilena y Argentina, realizada durante esta jornada, y considerando los reportes técnicos entregados por las vialidades de ambos países.

    De acuerdo con el comunicado, se suspenderá temporalmente el tránsito internacional para todo tipo de vehículos mediante el cierre de las barreras de Guardia Vieja, en Chile, y Uspallata, en Argentina, desde las 16.00 hasta las 23.59 horas de Chile y Argentina de este sábado 10 de octubre.

    Cierran temporalmente Sistema Integrado Cristo Redentor por inestabilidad climática en alta cordillera

    Solo transporte de carga desde la medianoche

    Posteriormente, a contar de las 00.00 horas del domingo 11 de octubre, se habilitará solo el tránsito internacional exclusivo de transporte de carga terrestre desde Chile hacia Argentina.

    El Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores llamó a los usuarios a monitorear las condiciones climáticas del paso fronterizo y planificar sus viajes informándose únicamente mediante las cuentas oficiales de X @UPFronterizos o @CFLosLibertador.

    El comunicado fue emitido en Los Libertadores este 10 de octubre de 2026 por el Equipo de Coordinación del Complejo Fronterizo Los Libertadores, Sistema Integrado Cristo Redentor y Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

    Cierran temporalmente Sistema Integrado Cristo Redentor por inestabilidad climática en alta cordillera
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