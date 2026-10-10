Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un pronóstico por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, que afectarán sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule durante el lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el aviso A545/2026, emitido a las 10.52 horas de este sábado 10 de octubre, la condición sinóptica asociada corresponde a inestabilidad atmosférica.

Las precipitaciones están previstas desde la tarde del lunes 12 de octubre hasta la noche de esa misma jornada .

Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes

Hasta 29 mm en sectores de O’Higgins

Para la Región de Coquimbo, el pronóstico contempla entre 10 y 20 milímetros en la precordillera y valles precordilleranos.

En la Región de Valparaíso, también se estiman entre 10 y 20 milímetros para la precordillera y los valles precordilleranos.

En tanto, en la Región Metropolitana se esperan entre 10 y 24 milímetros, tanto en el valle como en la precordillera.

Los mayores montos indicados en el pronóstico corresponden a la Región de O’Higgins. Para el valle se estiman entre 10 y 24 milímetros, mientras que en la precordillera podrían acumularse entre 10 y 29 milímetros.

Finalmente, en la Región del Maule se prevén entre 10 y 15 milímetros en el valle y entre 10 y 20 milímetros en la precordillera.