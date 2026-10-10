Hasta 29 milímetros de lluvia: pronostican precipitaciones entre Coquimbo y Maule para este lunes
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo. El fenómeno se extenderá desde la tarde hasta la noche del lunes 12 de octubre y afectará sectores de cinco regiones del país.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado un pronóstico por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, que afectarán sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule durante el lunes 12 de octubre.
De acuerdo con el aviso A545/2026, emitido a las 10.52 horas de este sábado 10 de octubre, la condición sinóptica asociada corresponde a inestabilidad atmosférica.
Las precipitaciones están previstas desde la tarde del lunes 12 de octubre hasta la noche de esa misma jornada.
Hasta 29 mm en sectores de O’Higgins
Para la Región de Coquimbo, el pronóstico contempla entre 10 y 20 milímetros en la precordillera y valles precordilleranos.
En la Región de Valparaíso, también se estiman entre 10 y 20 milímetros para la precordillera y los valles precordilleranos.
En tanto, en la Región Metropolitana se esperan entre 10 y 24 milímetros, tanto en el valle como en la precordillera.
Los mayores montos indicados en el pronóstico corresponden a la Región de O’Higgins. Para el valle se estiman entre 10 y 24 milímetros, mientras que en la precordillera podrían acumularse entre 10 y 29 milímetros.
Finalmente, en la Región del Maule se prevén entre 10 y 15 milímetros en el valle y entre 10 y 20 milímetros en la precordillera.
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