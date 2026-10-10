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    Más de 32 mil empresas menos y 437 mil empleos formales perdidos en Argentina durante lo que va del Gobierno de Milei

    Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el número de unidades productivas cayó un 6,3% desde noviembre de 2023. La contracción del consumo y la pérdida del poder adquisitivo han afectado especialmente al comercio y las pequeñas y medianas empresas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Más de 32 mil empresas menos y 437 mil empleos formales perdidos en Argentina durante lo que va del Gobierno de Milei DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un total de 32.290 empresas menos registra Argentina desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, a finales de 2023. La disminución equivale al 6,3% de las unidades productivas del país y se produce en un escenario de caída del consumo y dificultades para el comercio y distintas ramas industriales.

    Las cifras fueron publicadas este sábado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que contabilizó una reducción de 512.357 empresas en noviembre de 2023 a 480.067 en julio de 2026.

    Solo durante julio, el último mes incluido en el estudio, el número de empresas disminuyó en 948 unidades, lo que equivale a un promedio cercano a 30 por día.

    La contracción también ha tenido consecuencias en el mercado laboral. De acuerdo con CEPA, Argentina registra 437.611 empleos formales menos desde el inicio de la administración de Milei.

    En julio, la disminución fue de 3.485 puestos de trabajo registrados, en línea con la reducción de unidades productivas observada durante ese mes.

    La caída del consumo y su impacto en las empresas

    Entre los factores que han afectado la actividad de las empresas argentinas figura la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de inflación todavía elevada.

    En julio, la inflación interanual alcanzó el 33,8%, escenario que ha contribuido a reducir la capacidad de compra de los hogares y, con ello, la demanda de productos y servicios.

    Esta contracción del consumo ha golpeado particularmente al comercio, la industria local y las pequeñas y medianas empresas (pymes), sectores que enfrentan una menor demanda interna.

    Los resultados también coinciden con un retroceso de la actividad económica. Según las cifras oficiales recogidas en el informe, la economía argentina cayó un 2,9% en julio respecto de junio, mientras que en la comparación interanual registró una disminución del 1,4%.

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