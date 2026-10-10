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    Trump carga contra Zelenski y pide “un nuevo presidente” para Ucrania

    Según el mandatario estadounidense, “Zelenski podría haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces”, pero “elige no hacerlo” y “quiere generar problemas al mundo”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Trump carga contra Zelenski y pide “un nuevo presidente” para Ucrania

    El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió en contra de su par ucraniano, Volodomir Zelenski, por los reiterados bombardeos de Kiev sobre refinerías de diésel rusas y defendió que el país tenga “un nuevo presidente”.

    Desde la base militar de Andrews en Maryland, Trump indicó que “ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente (...) que pueda llegar a un acuerdo. Zelenski por algún motivo nunca llega a acuerdos”.

    Según el mandatario estadounidense, “Zelenski podría haber resuelto esta guerra muchas, muchas veces”, pero “elige no hacerlo” y “quiere generar problemas al mundo”.

    “Quiere generar problemas a nuestros agricultores con sus ataques contra las refinerías rusas”, apuntó Trump.

    “Le hemos dicho a Zelenski. ‘Puedes hacer lo que quieras a Rusia, pero no ataques las refinerías porque eso supone un problema para el mundo’. ¿Y qué hace? Va y ataca el combustible diésel. Debería parar de una puñetera vez”, cuestionó.

    En ese sentido, las fuerzas ucranianas han atacado durante las últimas semanas refinerías de petróleo rusas con el fin de detener la ofensiva militar rusa sobre Ucrania. Esto luego del levantamiento de sanciones a la exportación de diésel ruso y a pesar de las advertencias de Washington.

    En concreto, Trump acordó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Moscú suministre “inmediatamente” más de 300 mil toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global. El acuerdo, además, prevé el suministro de “otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre y un millón de toneladas inmediatamente después”.

    Sobre la medida de Estados Unidos sobre Rusia, Zelenski apuntó que “esto le hace el juego a Rusia, ya que le permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo”, apuntó.

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