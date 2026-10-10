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    Senapred reporta 384 damnificados y más de 1.200 rescatados tras aluvión en Las Condes

    El balance de la Dirección Metropolitana de Senapred registra además seis personas lesionadas, 56 viviendas destruidas, 40 con daño mayor y 1.960 con daño menor. La comuna se mantiene bajo Alerta Roja por remoción en masa y con Zona de Catástrofe vigente desde el jueves 8 de octubre.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senapred reporta 384 damnificados y más de 1.200 rescatados tras aluvión en Las Condes DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Dirección Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance de las afectaciones provocadas por el aluvión que impactó el jueves sectores de Las Condes.

    De acuerdo con la información entregada, se registran 384 personas damnificadas, cifra que corresponde a una estimación realizada sobre la base de viviendas con daño mayor y destruidas.

    El reporte consigna además 1.000 personas evacuadas y seis lesionadas, sin personas aisladas, desaparecidas ni fallecidas.

    Junto con ello, Senapred informó que 1.200 personas fueron rescatadas desde vehículos, viviendas, servicentros e instalaciones varias en la comuna.

    Senapred reporta 384 damnificados y más de 1.200 rescatados tras aluvión en Las Condes

    56 viviendas destruidas y 1.960 con daño menor

    En materia habitacional, el balance registra 56 viviendas destruidas, otras 40 con daño mayor y 1.960 con daño menor.

    El documento señala que el aluvión afectó sectores de Camino El Alba al Norte, Quebrada Honda Sur, General Blanche y Vital Apoquindo poniente hasta el oriente por la interfaz cordillerana de Las Condes, producto del ingreso de agua y barro.

    Senapred mantiene además la Alerta Roja por remoción en masa para San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, vigente desde el 8 de octubre y hasta que las condiciones así lo ameriten.

    Asimismo, continúa vigente la Alerta Amarilla Regional por evento meteorológico, decretada desde el 6 de octubre.

    Senapred reporta 384 damnificados y más de 1.200 rescatados tras aluvión en Las Condes DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Despliegue de equipos y voluntarios

    En los trabajos desplegados en el lugar participan Bomberos, con 150 personas y 14 maquinarias, mientras que el Ministerio de Obras Públicas mantiene 38 maquinarias.

    El Ejército de Chile activó un contingente compuesto por 11 carros MOWA y 170 efectivos del Regimiento de Policía Militar, mientras que la PDI informó el despliegue durante la jornada de 40 vehículos y 120 efectivos.

    Por su parte, la Municipalidad de Las Condes registró 900 voluntarios empadronados con credencial para participar en las labores.

    Senapred reporta 384 damnificados y más de 1.200 rescatados tras aluvión en Las Condes DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Seremi de Salud también mantiene coordinaciones para implementar puntos móviles de vacunación contra hepatitis y tétanos, tanto para los equipos de servicio como para los vecinos.

    Finalmente, el reporte recuerda que Las Condes se encuentra bajo Zona de Catástrofe desde el jueves 8 de octubre, medida que se mantendrá mientras las condiciones así lo ameriten.

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