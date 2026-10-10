Pavez abre la puerta a integrar Teleférico Bicentenario a Red: “Es una conversación que está en curso”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó este sábado que el Gobierno mantiene conversaciones con la concesionaria del Teleférico Bicentenario para evaluar una eventual integración de su tarifa con Red Movilidad, luego de los cuestionamientos del alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, por los costos que tendría el servicio para los pasajeros.

La autoridad explicó que la incorporación al sistema de transporte público requiere acuerdos adicionales, debido a que el proyecto fue adjudicado bajo un contrato que no contemplaba esa modalidad de integración.

“Es una concesión privada y por lo tanto hay una conversación tendiente a buscar los mecanismos para una eventual integración”, señaló Pavez.

El subsecretario agregó que durante el viernes se llevó a cabo una reunión entre autoridades del Ejecutivo y representantes de la concesionaria para abordar esta posibilidad.

Pavez abre la puerta a integrar Teleférico Bicentenario a Red: “Es una conversación que está en curso”

En ese sentido, aseguró que la intención del Gobierno es facilitar el acceso al servicio, aunque recalcó que todavía existen condiciones contractuales que deben resolverse.

“Es una conversación que está en curso, donde la voluntad del gobierno es facilitar que este medio de transporte sea asequible a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, no podemos desconocer que eso no era parte del contrato de concesión adjudicado”, sostuvo.

La discusión surgió después de que el alcalde Luksic cuestionara que el Teleférico Bicentenario, que conectará Huechuraba con Providencia en aproximadamente 13 minutos, no tuviera garantizada su incorporación a la red de transporte público.

En una carta, el jefe comunal advirtió que, de mantenerse el esquema tarifario previsto, cada tramo costaría más de $1.000, sin tarifas rebajadas para estudiantes ni adultos mayores.

También planteó que la falta de integración dificultaría la conexión con los buses del sistema y obligaría a los usuarios a asumir un gasto adicional para utilizar el teleférico en sus desplazamientos cotidianos.

Luksic sostuvo que, pese a anteriores compromisos de integración, las conversaciones que había mantenido con el Ejecutivo apuntaban a que el proyecto quedaría fuera del sistema.

Luksic valora apertura

Tras las declaraciones de Pavez, el alcalde de Huechuraba reaccionó favorablemente a la posibilidad de que el Gobierno avance en un acuerdo con la concesionaria.

“Valoro que el subsecretario Pavez abra la posibilidad de que el Gobierno decida integrar la tarifa del Teleférico Huechuraba - Providencia”, expresó Luksic a través de su cuenta de X.

Sin embargo, insistió en que el proyecto debe funcionar como una alternativa de transporte cotidiano y no como un servicio limitado a quienes puedan asumir una tarifa adicional.

“Seguiremos insistiendo con mucha fuerza para que este medio de transporte sea urbano y realmente lo puedan usar nuestros vecinos, y no sólo quienes tienen la opción de gastar cerca de 50 mil pesos adicionales al mes para movilizarse”, agregó.

El jefe comunal también destacó los beneficios que podría representar el teleférico para los habitantes de Huechuraba, particularmente por la reducción de los tiempos de desplazamiento hacia el sector oriente de Santiago.

En su publicación, planteó la importancia de avanzar hacia un transporte más limpio, seguro y que permita reducir a 13 minutos un trayecto que actualmente puede tomar una hora.